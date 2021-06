Un laboratoire CHINOIS au centre des allégations de fuite de Covid a bloqué à plusieurs reprises l’accès aux diplomates américains qui ont demandé une visite, révèlent des câbles diplomatiques.

L’Institut de virologie de Wuhan (WIV) a repoussé à au moins deux reprises les ouvertures du consul général des États-Unis pour une visite quelques mois seulement avant que les diplomates ne tirent la sonnette d’alarme sur la sécurité du laboratoire de virus.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

3 L’Institut de virologie de Wuhan est confronté à de sérieuses questions sur les origines de Covid Crédit : AP

Correspondance du Département d’État des États-Unis obtenue grâce à des demandes d’accès à l’information par Droit de savoir des États-Unis (USRTK) – une organisation à but non lucratif de recherche en santé publique – montre le voile du secret autour du laboratoire chinois.

WIV est au centre de la tempête que Covid a pu fuir de ses installations – se propageant depuis la Chine et tuant 3,5 millions de personnes dans le monde.

Les câbles du département d’État publiés par l’USRTK incluent un de décembre 2017 dans lequel le consulat américain a approché WIV pour une « réunion informelle autour d’un café » afin qu’ils puissent organiser une visite officielle du consul général.

Cependant, il a révélé que 24 heures seulement avant la date prévue de la réunion – WIV a brusquement annulé la visite, citant une « réunion officielle ».

Il note que le consulat avait vu deux précédentes demandes de visite de WIV également rejetées par le laboratoire – qui était la première installation de biosécurité de niveau 4 en Chine et spécialisée dans les coronavirus de chauve-souris.

Le câble était marqué « SBU » – ce qui signifie sensible mais non classifié.

Des mois plus tard, il semble qu’une visite quelconque ait finalement eu lieu, après quoi les responsables américains ont considérablement sonné l’alarme sur les craintes pour la sécurité à WIV.

Les révélations surviennent alors que l’examen se concentre sur le WIV, car les allégations de fuite de laboratoire sont de plus en plus prises au sérieux par les gouvernements, y compris les États-Unis et le Royaume-Uni.

La Chine nie toujours furieusement tout et a accusé l’Occident de faire de la politique tout en essayant de rejeter la faute.

Il est de plus en plus clair que les diplomates américains en Chine s’inquiétaient depuis des années des risques pour la santé posés par les [WIV] Gary Ruskin

Gary Ruskin, directeur exécutif de l’USRTK, a déclaré à The Sun Online : « Les diplomates américains savaient que l’Institut de Wuhan représentait un risque pour la sécurité, mais ils ne pouvaient vraiment rien y faire.

« C’est une erreur qui ne peut plus jamais se reproduire.

« Nous avons besoin d’une agence internationale – quelque chose comme l’Agence internationale de l’énergie atomique – qui puisse mener des enquêtes inopinées sur place sur les biolabs, et qui soit pleinement habilitée à fermer les biolabs dangereux. »

3 Un câble publié par USRTK montre que WIV a repoussé à plusieurs reprises les tentatives de visite des États-Unis Crédit : USRTK

Le département d’État américain a publié l’année dernière des câbles de responsables de l’ambassade des États-Unis en Chine tirant la sonnette d’alarme sur le WIV.

Des responsables américains ont visité le WIV en 2018 et ont découvert que le laboratoire « a une grave pénurie de techniciens et d’enquêteurs correctement formés nécessaires pour exploiter en toute sécurité ce laboratoire à haut confinement ».

M. Ruskin a déclaré à The Sun Online : « Il est de plus en plus clair que les diplomates américains en Chine étaient préoccupés depuis des années par les risques pour la santé posés par l’Institut de virologie de Wuhan. »

Il a ajouté : « Si le WIV était en fait la source du SARS-CoV-2, une partie de la tragédie est que ces diplomates ont saisi au moins certains des risques, mais il n’y avait aucun mécanisme de sécurité pour forcer une enquête du laboratoire, ou exiger des normes de sécurité adéquates ou fermer le laboratoire. »

Décrivant les enquêtes sur les origines de Covid comme un « fiasco de santé publique et diplomatique », M. Ruskin a déclaré : « Partout dans le monde, nous devrions tous avoir honte de ne pas faire un meilleur travail pour nous protéger nous-mêmes, nos enfants et petits-enfants. «

Les questions sur une éventuelle fuite de laboratoire sont devenues courantes après des mois d’être rejetées comme une théorie du complot marginale et d’avoir été ouvertement critiquées par de nombreux scientifiques et politiciens.

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a ordonné aux services de renseignement de « redoubler » d’efforts, il est apparu que le Premier ministre Boris Johnson avait été informé d’une éventuelle fuite, et des espions britanniques ont déclaré que la théorie était « faisable ».

Que savons-nous de l’Institut de virologie de Wuhan ? L’Institut de virologie de WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories circulent sur le laboratoire, dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de « Bat Woman ». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus ait fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié ces affirmations. Le laboratoire était spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et menait des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont requis avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1 000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux mortel pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon la revue médicale Médecine naturelle Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus portés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien ne suggère que les travaux de l’installation en 2015 soient liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping déclarant qu’il s’agissait d’une question de « sécurité nationale » pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

M. Ruskin a décrit l’évolution des perceptions comme un « petit pas en avant » – mais prévient qu’il est impératif que nous « comprenions parfaitement comment le SRAS2 est apparu, pour empêcher le SRAS3 de se produire ».

Il a également appelé à une enquête plus approfondie sur les liens du laboratoire de Wuhan en Occident, comme l’EcoHealthAlliance, basée aux États-Unis, qui a remis 600 000 $ de financement du gouvernement américain à WIV.

WIV est connu pour avoir mené des recherches sur le gain de fonction – des expériences conçues pour gonfler les virus pour les rendre plus infectieux – dans le cadre de son travail avec l’organisation.

« Il doit y avoir une enquête internationale sur les origines naturelles et en laboratoire possibles du SRAS-CoV-2 », a-t-il déclaré.

« Il doit s’agir d’une enquête solide, approfondie et ouverte avec une transparence totale et une divulgation complète des données et des résultats au grand public. Elle doit inclure une enquête complète sur place de l’Institut de Wuhan, ainsi qu’une inspection sans chaperon de leur travail de laboratoire. , bases de données de virus et collections d’échantillons.

« Nous avons également besoin que les agences de renseignement du monde entier rassemblent toutes les informations dont elles disposent et qui peuvent être importantes. »

3 L’Institut de virologie de Wuhan nie tout acte répréhensible concernant Covid

L’examen minutieux s’intensifie sur la Chine, avec des questions sur la sécurité du laboratoire dans l’établissement, les chercheurs ayant précédemment admis avoir été mordus et aspergés de sang de chauve-souris.

Et il y a de nouvelles questions sur la mine de Mojiang – où un virus mystérieux a tué trois mineurs en 2012, et d’où le plus proche parent vivant de Covid a été récupéré à une correspondance de 96%.

Pendant ce temps, la chasse est lancée pour le mystérieux « Patient Su » – qui pourrait être l’un des premiers cas de Covid au monde et qui vivait à seulement cinq kilomètres de WIV.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir dissimulé ou déformé son rôle au début de la pandémie, affirmant que le Parti communiste avait manipulé les chiffres des cas et des décès tout en dissimulant des informations à l’OMS.

La Chine a longtemps été accusée d’avoir dissimulé ou déformé son rôle au début de la pandémie, affirmant que le Parti communiste avait manipulé les chiffres des cas et des décès tout en dissimulant des informations à l’OMS.

Mais alors que de plus en plus de questions émergent, même l’OMS a ordonné une nouvelle enquête après que son premier effort ait été tourné en dérision et accusé d’être un « blanc de chaux ».

Il est apparu le mois dernier que le personnel du laboratoire de Wuhan est tombé malade et a eu besoin de soins hospitaliers des semaines avant que la Chine n’admette qu’elle faisait face à une épidémie.

Il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que le virus a été intentionnellement libéré par la Chine.