Un laboratoire CHINOIS au centre d’une tempête sur les origines de Covid aurait conçu des cages secrètes pour l’élevage de chauves-souris pour des expériences virales.

Il a été constaté que l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) avait déposé des brevets pour des «cages d’élevage de chauves-souris» et des systèmes «d’élevage artificiel» dans les mois précédant l’apparition du coronavirus en décembre dernier.

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

WIV a fait l’objet d’un examen international, car il était connu pour avoir mené des expériences sur les coronavirus de chauves-souris – et est situé à quelques kilomètres seulement du point zéro de Covid.

Et les allégations se poursuivent malgré que l’Organisation mondiale de la santé semble disculper le laboratoire dans ses conclusions après une mission à Wuhan – qui a depuis été qualifiée de «blanchiment».

Les nouvelles révélations sur les cages à chauves-souris soulèvent davantage de questions sur le travail que les scientifiques chinois – dirigés par le Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de Batwoman – faisaient dans les mois qui ont précédé la pandémie.

Il avait déjà été nié que WIV gardait des chauves-souris vivantes sur place – mais un profil en ligne du laboratoire aurait affirmé qu’il avait la capacité de garder 12 cages à chauves-souris.

Les scientifiques de WIV ont déposé des brevets en juin 2018 et octobre 2020 pour les cages et les méthodes d’élevage des chauves-souris, qui seraient le réservoir naturel de Covid.

Le premier brevet a été déposé pour des « cages de lecture de chauves-souris » qui seraient « capables de croître sainement et de se reproduire dans des conditions artificielles », rapporte le Mail le dimanche.

Et le deuxième brevet concerne une méthode de « reproduction artificielle » de chauves-souris sauvages, et dans le document, il décrit des chauves-souris infectées « artificiellement » par des coronavirus.

Il explique que l’on espère que le programme d’élevage leur permettra de créer un « tout nouveau modèle d’animal expérimental pour la recherche scientifique ».

Les brevets soulèvent encore d’autres questions sur le travail du laboratoire obscur qui a été accusé par les États-Unis d’avoir des liens avec l’armée chinoise.

Il vient comme le La Maison Blanche a déclaré avoir « de profondes inquiétudes » que le gouvernement chinois peut avoir interféré avec l’enquête de l’OMS sur les origines de Covid.

L’enquêteur de l’OMS Peter Daszak, qui entretient des liens de longue date avec WIV, avait précédemment affirmé qu’aucune chauve-souris vivante n’était gardée par le laboratoire.

En avril dernier, il a déclaré: « Toutes les chauves-souris sont relâchées dans leur grotte après l’échantillonnage. C’est une mesure de conservation et il est beaucoup plus sûr en termes de propagation de maladies que de les tuer ou d’essayer de les garder dans un laboratoire. »

En décembre, il a semblé répéter l’affirmation en déclarant que les laboratoires avec lesquels il avait travaillé « NE CONTIENNENT PAS de chauves-souris vivantes ou mortes. Il n’y a aucune preuve que cela s’est produit ».

Daszak avait été membre de l’équipe de dix personnes de l’OMS qui a pesé de son poids derrière les efforts du gouvernement chinois pour détourner le blâme sur les origines du virus.

L’équipe a pratiquement exclu la fuite de laboratoire, a suggéré que le virus pouvait provenir de l’extérieur de la Chine et semblait se concentrer sur les allégations selon lesquelles le virus pourrait provenir d’aliments surgelés.

Et puis quelques jours plus tard, l’enquêteur de l’OMS Dominic Dwyer a fait marche arrière en disant que cela avait probablement commencé en Chine, et a affirmé plus tard que les autorités du Parti communiste avaient refusé de transmettre des données brutes.

Il a dit: « Pourquoi cela n’arrive pas, je ne pourrais pas faire de commentaire. Que ce soit politique, temps ou difficile.

« Mais s’il y a d’autres raisons pour lesquelles les données ne sont pas disponibles, je ne sais pas. On ne ferait que spéculer. »

La mission de l’OMS était étroitement contrôlée et gérée par la Chine – et a même vu les scientifiques visiter un musée de propagande célébrant le combat de Wuhan contre Covid.

L’organisation elle-même est également confrontée à des questions sur la façon dont elle a géré les premiers jours de la pandémie, étant accusée par l’ancien président américain Donald Trump d’être « centrée sur la Chine ».

Que savons-nous de l’institution de virologie de Wuhan? L’Institut de virologie WUHAN est le laboratoire de sécurité le plus élevé de son genre dans toute la Chine – et se trouve au cœur même des origines de la pandémie mondiale. Diverses théories ont tourné autour du laboratoire, qui est dirigé par le scientifique chinois Dr Shi Zhengli, connu sous le nom de «Bat Woman». La plupart des scientifiques ne croient pas que le virus a fui du laboratoire, et le laboratoire lui-même a catégoriquement nié les allégations. Le laboratoire s’est spécialisé dans les virus transmis par les chauves-souris et mène des expériences sur eux depuis 2015. Des sas, des combinaisons intégrales et des douches chimiques sont nécessaires avant d’entrer et de sortir du laboratoire – le premier en Chine à être accrédité avec le niveau de biosécurité 4 (BSL-4). Les laboratoires BSL-4 sont les seuls endroits au monde où les scientifiques peuvent étudier des maladies incurables. Les scientifiques du laboratoire ont même testé mystérieux virus qui a tué trois mineurs à 1000 miles de là dans la province du Yunnan en 2012. Il a été suggéré que ce bug mystérieux fatal pourrait avoir été la véritable origine de Covid-19. Les experts du laboratoire ont également conçu un nouveau type de « super-virus » hybride qui peut infecter les humains en 2015, selon un journal médical Médecine de la nature Malgré les craintes entourant la recherche, l’étude a été conçue pour montrer le risque de virus véhiculés par les chauves-souris qui pourraient être transmis à l’homme. Rien n’indique que les travaux de l’installation en 2015 sont liés à la pandémie. Le laboratoire recrutait également de nouveaux scientifiques pour sonder les coronavirus chez les chauves-souris sept jours seulement avant l’épidémie. La Chine a commencé à renforcer la sécurité autour de ses biolabs, le président Xi Jinping affirmant que c’était une question de «sécurité nationale» pour améliorer la sécurité scientifique lors d’une réunion en février dernier.

Les députés ont également fait pression sur le gouvernement britannique pour qu’il enquête après qu’un haut responsable américain a révélé que la Maison Blanche de Trump considérait une fuite comme l’origine « la plus crédible » du virus.

Et le mois dernier, de nouveaux documents publiés par les États-Unis ont révélé que des scientifiques de Wuhan étaient tombés malades avec des symptômes de type Covid à la fin de 2019 – des mois avant que la pandémie ne commence à ravager le monde.

Des documents ont déjà révélé que Pékin minimisait le bug pour «protéger son image», et il y a eu des allégations répétées selon lesquelles la Chine aurait manipulé ses chiffres de décès et de cas.

Pendant ce temps, quelque 300 études sur les coronavirus menées par le laboratoire de Wuhan ont été effacées, soulevant davantage de questions sur les tentatives de la Chine de bloquer les enquêteurs.

La Chine est depuis pour l’essentiel revenue à la normale – sans enregistrer d’épidémie significative de Covid depuis mars dernier.

Après la conférence de presse de trois heures de mardi, le député Tobias Ellwood, président du comité de la défense, a déclaré au Sun Online: «C’est un blanchiment complet.

« Compte tenu de la dévastation économique mondiale et du nombre de morts que cette pandémie a causés – plus jamais un pays responsable d’une épidémie ne devrait être autorisé à empêcher une enquête internationale pendant 12 mois complets. »

Le régime du Parti communiste a longtemps été accusé de dissimuler les origines de la pandémie – et a continué à tenter de détourner le blâme.