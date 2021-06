Le « laboratoire de fuite de Covid » de Wuhan est nominé pour le meilleur prix scientifique de Chine avec des éloges particuliers pour la « femme chauve-souris »

LE laboratoire de Wuhan soupçonné d’avoir divulgué le Covid-19 est nominé pour le meilleur prix scientifique de Chine.

Les autorités chinoises accordent également une mention spéciale au Dr Shi Zhengli, également connue sous le nom de « femmes chauve-souris ».

6 Dr Shi Zhengli, également connue sous le nom de « femme chauve-souris », travaillant à l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : AP

6 La police chinoise garde le laboratoire soupçonné d’avoir divulgué le Covid-19 Crédit : Reuters

6 Une vue aérienne de l’installation de Wuhan, interdite aux enquêteurs étrangers. Crédit : AFP

La nomination intervient alors que le gouvernement occidental fait pression sur Pékin pour qu’il dise clairement les expériences de « gain de fonction » qui se déroulent à l’Institut de virologie de Wuhan.

Le président américain Joe Biden a ordonné un examen de 90 jours des preuves que Covid-19 aurait pu fuir d’un laboratoire chinois par sa communauté du renseignement.

Les théories avancées par plusieurs gouvernements suggèrent que Covid pourrait s’être échappé d’un chercheur infecté, éliminé de manière inappropriée ou de failles potentielles dans la sécurité du site.

Des espions américains sondent les allégations selon lesquelles le virus pourrait s’être échappé d’une manière ou d’une autre et être allé infecter le monde – tuant jusqu’à présent 3,8 millions de personnes.

Le laboratoire a été proposé pour le prix 2021 pour réalisations exceptionnelles en science et technologie de l’Académie chinoise des sciences.

Selon au Times, un communiqué de l’Académie chinoise des sciences a déclaré que le centre avait « achevé la recherche d’identification la plus complète et la plus systématique » sur Covid-19, méritant une reconnaissance spéciale.

6 La Chine maintient que le virus ne vient pas de son laboratoire de Wuhan Crédit : AFP

6 Un travailleur de l’établissement analysant des échantillons congelés Crédit : reportez-vous à la légende

Ces découvertes auraient « posé une base et une plate-forme technologique importantes pour la recherche de suivi sur l’origine, l’épidémiologie et le mécanisme pathogène du virus Covid-19, ainsi que la recherche et le développement de médicaments et de vaccins ».

« Il a fourni un soutien scientifique et technologique clé pour la prévention et le contrôle des épidémies. »

La Chine nie la fuite de laboratoire et tout acte répréhensible concernant sa gestion de l’épidémie initiale de Covid en décembre 2019.

Le Dr Zhengli a également dénoncé des allégations lors d’une interview avec le New York Times.

Elle a déclaré que les affirmations équivalaient à « verser de la saleté sur un scientifique innocent » et qu' »aucune preuve » d’une fuite de laboratoire n’existe.

6 Le Dr Shi Zhengli, « femme chauve-souris », s’entretient avec les médias chinois Crédit : CCTV News

« Comment diable puis-je offrir des preuves pour quelque chose là où il n’y en a pas ? » elle les scientifiques ont fait rage.

« Je ne sais pas comment le monde en est arrivé là, en versant constamment de la saleté sur un scientifique innocent. »

Il n’y a actuellement aucune preuve suggérant que le virus a été intentionnellement libéré par la Chine.

Mais une vidéo explosive suggère que des chauves-souris vivantes ont été conservées au laboratoire de Wuhan au centre de la tempête de fuite de Covid et ont été nourries à la main par des scientifiques.

Les images semblent montrer des chauves-souris détenues au WIV malgré les démentis d’un scientifique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Vidéo publiée par Sky News Australie de l’Académie chinoise des sciences (CAS) montre des chauves-souris vivantes détenues dans une cage au laboratoire biologique il y a quatre ans.

Il montre également une main de scientifique alimentant un ver à l’une des créatures – qui seraient le réservoir naturel de Covid.

La correspondance obtenue grâce à des demandes d’accès à l’information montre une preuve supplémentaire de la façon dont le Parti communiste a tenté de contrôler le récit pendant les premiers jours de la pandémie.

Un groupe de travail de l’OMS a passé quatre semaines à enquêter sur l’épidémie à Wuhan en janvier et février.

L’organisation a conclu qu’il était « extrêmement improbable » qu’elle soit causée par une fuite de laboratoire, mais a noté qu’une enquête plus approfondie est nécessaire.