Le laboratoire de Cranbrook permet désormais de réaliser des tests IST sans l’aide d’un professionnel de la santé

Le laboratoire médical Tamarack de Cranbrook permet désormais de réserver des tests d’infections sexuellement transmissibles (IST) sans l’aide d’un professionnel de la santé.

Le Dr Jonathan Malo, médecin hygiéniste du ministère de la Santé, affirme que tout le monde peut réserver des tests pour les IST telles que la gonorrhée, la chlamydia, la syphilis et le VIH.

« Cranbrook a des taux de chlamydia et de gonorrhée plus élevés que la moyenne et nous savons que l’accès à un fournisseur de soins de santé peut être un obstacle pour certaines personnes », a déclaré Malo.

« Nous voulions rendre les tests aussi simples et accessibles que possible pour les gens. »

Malo dit que la gonorrhée et la chlamydia pourraient être particulièrement difficiles à détecter.

« La plupart des personnes infectées ne présentent généralement aucun symptôme, c’est pourquoi nous encourageons les gens à se faire tester fréquemment ou lorsqu’ils ont de nouveaux partenaires ou des partenaires multiples », a déclaré Malo.

« À Cranbrook, les infections à chlamydia fluctuent, mais nous détectons généralement entre 60 et 100 cas par an. »

Malo a comparé ces chiffres avec ceux des centres de population plus grands.

« Cranbrook est une petite communauté, ce qui signifie que nous observons un taux plus élevé. Habituellement, nous constatons un taux de 275 à 300 cas pour 100 000 habitants, alors que dans la région sanitaire de l’intérieur, nous constatons un taux d’environ 250 cas pour 100 000 habitants », a expliqué Malo.

Interior Health espère que la mesure visant à rendre les tests plus accessibles encouragera davantage de personnes à se faire dépister.

« Cela facilite grandement la vie des gens. Ils peuvent être gênés ou ne pas vouloir discuter de leur activité sexuelle avec leur médecin habituel », a déclaré Malo.

« Si les gens sont informés et se font tester plus fréquemment, nous pourrons les soigner. Nous espérons pouvoir réellement faire baisser les taux d’IST dans la communauté au fil du temps. »

Le service est disponible dès maintenant et vous pouvez réserver un test IST ici.

