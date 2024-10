Le laboratoire de cancérologie de la BU « fait de petits pas » – Brandon Sun

Beaucoup de choses se sont passées en un an, a déclaré la Dre Mousumi Majumder de l’Université de Brandon, alors qu’elle examinait le laboratoire ultramoderne pendant que ses étudiants en recherche effectuaient des tests qui, espèrent-ils, les mèneront à un remède contre le cancer du sein.

« Nous savions que même si vous privez ou privez les cellules cancéreuses d’oxygène, elles peuvent changer la façon dont elles utilisent le sucre ou le glucose pour produire plus d’énergie », a déclaré Majumder, professeur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génotoxicologie, ajoutant : « mais ce que nous sommes Nous devons maintenant déterminer quel type de mécanisme ils utilisent pour survivre à ce genre de situation stressante.

En octobre dernier, une cérémonie d’inauguration a eu lieu pour l’inauguration du nouveau Laboratoire de recherche cellulaire et moléculaire sur le cancer du sein (BCCMRL) au sous-sol du bâtiment de la Faculté des sciences de la BU.

Shamima Anonna (à gauche), étudiante internationale à la maîtrise, rend hommage à l’étudiante Beatrice Gatien, à l’étudiant à la maîtrise en sciences Reid Opperman et au Dr Mousumi Majumder, professeur et titulaire de la chaire de recherche du Canada, posent pour une photo au laboratoire de recherche moléculaire et cellulaire sur le cancer du sein de l’Université de Brandon. . (Michele McDougall/Le Soleil de Brandon)

Le laboratoire a été rendu possible grâce à plusieurs subventions demandées par Majumder, totalisant 2,5 millions de dollars, auprès de plusieurs organisations, dont la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), la Société du cancer du sein du Canada et Research Manitoba.

Le BCCMRL s’étend sur 1 000 pieds carrés et est doté d’équipements de biologie cellulaire de pointe, ce qui, selon Majumder, lui a permis de doubler le nombre de stagiaires à 12, composés d’étudiants et d’associés de maîtrise, de spécialisation et de recherche.

L’une des nouvelles machines installées dans le laboratoire s’appelle une chambre hypoxique, qui crée une atmosphère pauvre en oxygène. Cela permet aux étudiants d’étudier le comportement des cellules tumorales, révélant des mécanismes tels que les microARN, a déclaré Majumder.

« Le microARN est une molécule qui peut aider les cellules tumorales à survivre et à être flexibles », a déclaré Majumder. « Ainsi, lorsque nous avons essayé d’affamer la cellule cancéreuse et de la priver d’oxygène, nous avons constaté que le microARN aidait.

« Et la prochaine étape consiste à utiliser ces informations pour bloquer ou inhiber d’une manière ou d’une autre la voie des microARN pour qu’elle aide les cellules tumorales. Si vous pouvez les bloquer, alors vous avez le contrôle – ce que vous voulez dans le cas du cancer », a-t-elle déclaré.

Béatrice Gatien est une étudiante spécialisée en cinquième année d’une double spécialisation en biologie et musique. Son rôle est de mener des recherches sur les cellules cancéreuses du sein.

« Nous faisons de petits pas chaque jour pour trouver un remède au cancer du sein incurable », a déclaré Gatien.

Gatien a déclaré qu’elle cultivait le type de cellules cancéreuses du sein le plus agressif et le plus incurable en chimiothérapie au cours des six à huit derniers mois pour les amener à développer une résistance au médicament, ce qu’elle a obtenu.

Aujourd’hui, elle essaie de prévenir l’apparition de cette résistance aux médicaments en utilisant « quelques médicaments de chimiothérapie différents », dont un qui cible les cellules agressives.

« Ce que nous avons découvert, c’est que si nous utilisons la chimiothérapie et ce nouveau traitement antagoniste, la chimiothérapie fonctionne beaucoup mieux que lorsqu’elle est seule », a déclaré Gatien. « Lorsque j’ai essayé ce médicament combiné pour la première fois l’année dernière, j’ai examiné les cellules avec uniquement la chimiothérapie, puis avec le traitement combiné.

« Le traitement combiné a montré une augmentation d’environ 60 pour cent de la destruction des cellules. Cela les a également empêchés de migrer ou de se propager, ce qui est énorme pour le cancer. Ainsi, ce traitement combiné a également réduit la propagation.

Reid Opperman est en quatrième année d’un programme de maîtrise multidisciplinaire en sciences de la vie environnementale à la BU, axé sur la biologie et la biologie des cellules cancéreuses.

Il s’est assis devant deux grands écrans dans la partie arrière du laboratoire et a regardé des images agrandies de cellules cancéreuses.

Opperman a déclaré que son objectif était d’examiner les cellules et le rôle qu’elles jouent dans le développement du cancer ainsi que la manière dont elles se comportent et réagissent différemment aux médicaments chimiothérapeutiques.

« Une façon de déterminer comment les cellules réagissent est d’examiner les dommages causés à l’ADN », a déclaré Opperman.

L’ADN est la molécule qui contient les instructions nécessaires au développement, à la survie et à la reproduction d’un organisme.

Lorsqu’Opperman a commencé son travail en laboratoire, il a déclaré que c’était dans l’espace d’origine au deuxième étage du bâtiment de la Faculté des sciences, « un très petit laboratoire ».

« Donc, j’espère que dans 10 ans, je pourrai revenir sur le travail que j’ai fait ici à BU avec le Dr Majumder – et tout le travail qu’elle a fait et savoir que ce que je fais apportera une contribution pour comprendre comment les patientes peuvent être mieux traitées avec un cancer du sein ou tout autre type de cancer. Je pense que ce serait bien », a-t-il déclaré.

Au fur et à mesure que les données des tests sont compilées, elles sont analysées par un informaticien qui travaille également en laboratoire. Le « but ultime », a déclaré Majumder, est de publier leurs recherches et leurs résultats dans des revues médicales et scientifiques à comité de lecture.

Le laboratoire agrandi et l’équipement supplémentaire ont beaucoup aidé à pouvoir soumettre leurs recherches, a-t-elle ajouté.

« Grâce à l’équipement de biologie cellulaire de pointe, nous pouvons comprendre et voir chaque détail de la cellule, nous visons donc plus haut », a déclaré Majumder. « Parce qu’avant nous n’avions qu’un seul microscope et maintenant, nous disposons d’au moins huit plateformes différentes pour tester la même hypothèse.

« Nous avons donc soumis la publication à une revue aux scientifiques qui en sont les évaluateurs. C’est leur travail de déterminer si la façon dont nous avons testé notre hypothèse est correcte ou si nous devons faire plus de tests pour la prouver.

« Et je dirais qu’ils veulent que nous fassions un peu plus d’expérimentations pour prouver l’hypothèse. Donc, je pense que dans quelques mois, j’aurai plus de réponses à vous donner.

» [email protected]

» X : @enviromichele