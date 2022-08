Le labo a trouvé de l’ADN dans les meurtres de Starved Rock. Ce n’est pas le sien. – Section locale de Shaw

L’un des gants de la victime des meurtres de Starved Rock en 1960 avait un cheveu attaché.

Les cheveux étaient ceux d’un homme. Cet homme n’était pas Chester Weger.

Lundi, Andy Hale, l’avocat du libéré conditionnel de 83 ans, a comparu devant le juge du comté de La Salle, Michael C. Jansz, pour présenter les résultats qui, selon eux, étayent leur affirmation. Weger a été contraint d’avouer les meurtres de trois femmes en 1960 au Starved Rock State Park.

Hale a rapporté alors que la plupart des preuves de la scène du meurtre n’ont donné aucun résultat, le laboratoire a récupéré un profil qui ne correspondait pas à Weger.

Hale veut maintenant que ces preuves soient envoyées à un laboratoire où elles peuvent être comparées à un index de profils ADN connus. Le but, a-t-il dit, est d’identifier à qui appartient cet ADN.

Même si le fardeau de Hale n’est pas de montrer à qui appartient cet ADN, Hale a déclaré: “Nous voulons toujours la fermeture pour les familles – pour tout le monde.”

Jansz a fixé une date d’audience au 28 octobre. D’ici là, les rapports finaux seront en main pour que toutes les parties puissent les examiner et Jansz pourra décider d’aller de l’avant.

Weger a été libéré sur parole en 2019 après avoir purgé six décennies de prison pour le meurtre en 1960 de Lillian Oetting, qui a été matraquée à mort dans le Starved Rock State Park avec deux compagnons. Weger a avoué les meurtres, mais s’est ensuite rétracté, et sa condamnation a résisté à de multiples contestations et appels.

L’automne dernier, Weger a persuadé Jansz d’approuver le test de plusieurs éléments de preuve provenant de la scène du crime. Ceux-ci ont été transférés du bureau du shérif du comté de La Salle début décembre.

Les articles approuvés pour les tests comprenaient des mégots de cigarettes, de la ficelle et des échantillons de cheveux qui étaient “tous contenus dans ce qui semble être l’enveloppe d’origine de chacun des articles”, a conclu Jansz lorsqu’il a approuvé les tests de laboratoire en octobre.

Shaw Local News Network continuera de mettre à jour cette histoire au fur et à mesure de son développement.