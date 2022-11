Le label de Migos affirme que Takeoff a été tué par une “balle perdue” et condamne la “violence insensée”

Le label derrière le trio de rap Migos affirme que le musicien Takeoff a été tué par une “balle perdue” à Houston, alors que la police continue de rechercher des pistes après la mort du jeune homme de 28 ans.

Dans un communiqué, Quality Control Music, qui représentait le rappeur Takeoff, également connu sous le nom de Kirsnick Khari Ball, a déclaré que “une violence insensée et une balle perdue ont pris une autre vie dans ce monde et nous sommes dévastés”.

“C’est avec le cœur brisé et une profonde tristesse que nous pleurons la perte de notre frère bien-aimé”, ajoute le communiqué, demandant aux fans de “respecter sa famille et ses amis alors que nous continuons tous à gérer cette perte monumentale”.

Le sergent de police de Houston. Michael Arrington a déclaré mardi que la fusillade ayant entraîné la mort de Takeoff s’était produite après la fin d’une soirée privée au 810 Billiards & Bowling dans le centre-ville tôt ce matin-là. Après la fin de la fête, a-t-il dit, il y a eu une dispute parmi un grand groupe de personnes, puis des coups de feu. Des dizaines de témoins “ne sont pas restés pour faire une déclaration”.

LA POLICE DE HOUSTON CONFIRME LE DÉCOLLAGE DU RAPPER DE MIGOS TUÉ DANS LA COUPURE: “NOUS TROUVERONS QUI EST RESPONSABLE”

La police n’a pas révélé la nature dans laquelle Takeoff a été abattu. Le chef du département de police de Houston, Troy Finner, a déclaré que les policiers avaient répondu à un appel “d’une fusillade en cours à 2 h 34” et, à leur arrivée, “ont rencontré un homme décédé”.

LA VIDÉO MONTRE UNE ÉTOILE MONTANTE DE LA BOXE SE TENANT À CÔTÉ DES SECONDES DE DÉCOLLAGE AVANT LE TIR FATAL

Fox News Digital a contacté Quality Control Music et le département de police de Houston pour plus de commentaires.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Takeoff était le plus jeune membre de Migos, qui comprenait Offset, le mari de Cardi B, et le musicien Quavo. Takeoff était le neveu de Quavo et Offset était le cousin de Takeoff.

“Quiconque a des informations sur le tireur, rendons justice à cette famille”, a déclaré mardi le maire de Houston, Sylvester Turner, lors d’une conférence de presse. “Nous allons résoudre cette affaire. Nous trouverons le tireur.”

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.