Le label d’arbres fruitiers d’Emma Stone signe un premier accord universel

Universal Pictures a conclu un accord de premier aperçu avec le label de production Fruit Tree d’Emma Stone, deux fois lauréate d’un Oscar, qu’elle dirige avec le scénariste-réalisateur nominé aux Emmy Dave McCary et Ali Herting.

Ce nouveau pacte étend la relation créative entre Fruit Tree et Universal qui comprend un film sans titre récemment annoncé mettant en vedette Stone qui sera réalisé par McCary pour Universal.

Fondé par Stone et McCary, son mari, en 2020 et Herting les rejoignant peu de temps après, le catalogue de Fruit Tree s’est élargi pour inclure Yorgos Lanthimos’ Pauvres chosesJulio Torres Problèmecelui de Jane Schoenbrun J’ai vu la télé briller et le prochain film de Jesse Eisenberg Une vraie douleur.

Stone a remporté deux Oscars de la meilleure actrice pour La La Terre et Pauvres choseset elle a été nominée aux Oscars pour ses rôles dans Homme-oiseau et Le favori. Elle a récemment joué dans Showtime’s La malédictionoù elle et McCary ont également servi comme EP sous la bannière.

« J’admire depuis longtemps la polyvalence d’Emma en tant qu’actrice, incarnant sans crainte chaque rôle. Associé à la voix comique distinctive et à l’instinct créatif de Dave, nous avons pu constater le travail incroyable qu’ils ont accompli ensemble. Nous sommes ravis de soutenir l’ambition créative et la vision qu’Emma et Dave continueront d’apporter aux projets derrière la caméra », a déclaré Donna Langley, présidente du groupe NBCUniversal Studio et directrice du contenu.

« Fruit Tree a été fondée avec la passion de soutenir des cinéastes ambitieux et des narrations audacieuses. Travailler avec l’incroyable équipe d’Universal nous permet de repousser encore plus ces limites. Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers Donna, Peter et Erik pour leur partenariat, et nous attendons avec impatience ce que l’avenir nous réserve », ont déclaré Stone et McCary.

Avant de produire avec Fruit Tree, McCary a réalisé le film à succès de Sundance. Ours Brigsby et a été scénariste et réalisateur pendant cinq saisons sur NBC Samedi soir en directoù il a réalisé de nombreux sketchs mémorables, dont « Papyrus ».