Le Kupi Khop d’Indonésie, un café renversé unique, est une boisson incontournable

Pour tous les amateurs de café, vous devez savoir que vous ne pouvez être considéré comme un geek du café que lorsque vous avez essayé presque toutes les variantes de café. Et on ne parle pas que des signatures régionales comme le Turkish and Irish Coffee, le Café Cubano de Cuba ou le célèbre café glacé américain Starbucks. Car outre les grains de café utilisés et la différence de préparation, la présentation de celui-ci peut aussi vous démarquer des autres.

Et c’est exactement ce que fait le café indonésien Kupi Khop. En termes simples, il vous sert votre café dans une tasse qui est à l’envers. Oui, tu l’as bien lu. C’est une façon traditionnelle de servir le café sur la côte ouest d’Aceh, en Indonésie, et qui est suivie depuis des années. Kupi Khop se compose de café robusta grossièrement moulu infusé dans un verre qui est ensuite retourné sur une soucoupe en verre. Une paille en plastique est ensuite utilisée pour extraire progressivement le café du verre sans qu’il ne se renverse de manière incontrôlable.

Comme mentionné ci-dessus, cette pratique est suivie depuis des années et n’est tout simplement pas un gadget marketing adopté par les points de vente. Son histoire remonte au pêcheur d’Aceh qui avait l’habitude de boire du café avec une paille à l’envers dans une tasse juste pour que le café ne refroidisse pas. C’était avant l’invention du thermos et c’était donc toute une tâche de garder votre café au chaud tout en chassant le poisson entre les gorgées. Avec le temps, cela est devenu une norme unique.

Top showsha vidéo

Il est à noter que le café Kupi Khop présente simplement le café différemment et que le processus de brassage est comme tout autre. Bien que cette coutume, autrefois répandue dans la région du village d’Ujung Kareung, dans la région de West Aceh Regency, ait décliné avec l’avènement des cafés modernes, de nombreux habitants et touristes visitent encore ces anciens cafés pour déguster un café avec une paille dans une tasse à l’envers.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici