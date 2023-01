Le KRK propose que la star de Pathaan, Shah Rukh Khan, soit candidate au Premier ministre, déclare que “les élections de 2024 seront intéressantes”

Critique de cinéma et analyste commercial autoproclamé Kamaal R Khan, également connu sous le nom de KRK, est connu pour ses critiques de films extravagantes et ses tweets sur certains problèmes et acteurs de Bollywood. Avec plusieurs autres, KRK a également pris le train en marche et a parlé de Pathaan.

Après avoir suggéré que le film Pathaan devrait être renommé en quelque chose d’autre, KRK a de nouveau parlé de la superstar de Bollywood Shah Rukh Khan, cette fois en imaginant son entrée dans la politique indienne avant les élections de 2024.

Kamaal R Khan s’est rendu sur Twitter et a déclaré que si les partis d’opposition s’unissaient et déclaraient Shah Rukh Khan comme candidat au poste de Premier ministre pour les prochains scrutins, alors les élections de 2024 seraient “très intéressantes”.





Si toute l’opposition se rassemble et déclare — KRK (@kamaalrkhan) 29 janvier 2023

Au milieu du succès de Pathaan, KRK a écrit: “Si toute l’opposition se rassemble et déclare @iamsrk prochain candidat au Premier ministre, alors les élections de 2024 peuvent devenir très intéressantes.” Les abonnés Twitter de KRK ont eu des réponses très intéressantes à ses tweets.

L’un des internautes a répondu à son tweet et a déclaré : “Qu’en est-il de KRK étant le prochain candidat Premier ministre”, tandis qu’un autre utilisateur de Twitter a écrit sur la plateforme de médias sociaux : “C’est le tweet le plus poli que j’ai lu sur le compte de KRK”.

Les élections générales auront lieu en 2024 dans le pays, où tout le pays votera pour élire le prochain Premier ministre et le gouvernement central en Inde. Les élections auront lieu en mai 2024, et KRK a proposé que SRK soit le candidat de l’opposition, contre le Premier ministre Narendra Modi.

Pendant ce temps, Shah Rukh Khan a fait son retour sur grand écran avec son film Pathaan, qui a été déclaré un succès retentissant dès la première semaine de sa sortie. Pathaan, qui comprend également Deepika Padukone et John Abraham, faisait des vagues avec des controverses avant sa sortie.

