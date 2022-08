Le Kremlin soutient fermement Pékin alors que le voyage de Pelosi à Taiwan se profile

MOSCOU (AP) – Le Kremlin a fermement mis en garde mardi les États-Unis contre la provocation de la Chine avec un éventuel voyage à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, affirmant que cela augmenterait les tensions à un nouveau niveau dangereux.

Pelosi a quitté la Malaisie mardi et devait se rendre à Taïwan, exacerbant les tensions avec Pékin, qui revendique l’île autonome comme son propre territoire. On ne savait pas où elle se dirigeait depuis la Malaisie, mais les médias locaux à Taïwan ont annoncé qu’elle arriverait mardi soir, devenant ainsi la plus haute élue américaine à visiter depuis plus de 25 ans.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti qu’une telle visite serait “extrêmement provocatrice”, ajoutant qu’elle “aggraverait la situation dans la région et alimenterait les tensions”.

S’exprimant lors d’un appel avec des journalistes, Peskov a réaffirmé la “solidarité absolue” de la Russie avec la Chine, notant que la question de Taiwan est très sensible pour Pékin.

“Au lieu de traiter cette sensibilité avec respect, les États-Unis ont malheureusement choisi la voie de la confrontation”, a-t-il ajouté. “Cela n’apportera rien de bon, nous ne pouvons qu’exprimer des regrets.”

Taïwan et la Chine se sont séparés en 1949 à la suite d’une guerre civile qui s’est terminée par une victoire communiste sur le continent. Ils n’ont pas de relations officielles mais sont liés par des milliards de dollars de commerce et d’investissement. Les deux parties disent qu’elles sont un seul pays mais ne sont pas d’accord sur le gouvernement qui a droit à la direction nationale.

Les commentaires de Peskov reflètent les liens étroits entre Moscou et Pékin, qui se sont renforcés depuis que la Russie a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février. sur Moscou.

La Russie et la Chine ont organisé une série de jeux de guerre conjoints ces dernières années, notamment des exercices navals et des patrouilles de bombardiers à longue portée au-dessus de la mer du Japon et de la mer de Chine orientale. L’année dernière, les troupes russes se sont déployées pour la première fois sur le territoire chinois pour des manœuvres conjointes.

Même si Moscou et Pékin ont par le passé rejeté la possibilité de forger une alliance militaire, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’une telle perspective ne pouvait être exclue. Il a également noté que la Russie partageait avec la Chine des technologies militaires hautement sensibles qui ont contribué à renforcer considérablement sa capacité de défense.

Vladimir Isachenkov, Associated Press