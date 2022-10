Le Kremlin s’est comporté “comme un trafiquant de drogue” sur l’approvisionnement en gaz, selon le Premier ministre polonais

Le Kremlin s’est comporté “comme un trafiquant de drogue” en ce qui concerne l’approvisionnement en gaz de l’Europe, selon le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki.

“Au début, le gaz [from Russia] était censé être très bon marché, mais nous connaissons maintenant le prix réel du gaz. Le prix réel du gaz est aussi le sang des soldats et des personnes, des enfants et des femmes en Ukraine et le prix réel du gaz est l’hiver rigoureux qui arrive actuellement en Europe”, a-t-il déclaré.

Le ministère russe des Affaires étrangères et l’ambassade de Russie à Londres n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Russie a interrompu les flux de gaz vers l’Europe le mois dernier, déclenchant la plus grande crise énergétique de la région depuis des décennies.

S’adressant à Charlotte Reed de CNBC dans une interview exclusive jeudi, Morawiecki a déclaré que les problèmes énergétiques actuels de l’Europe étaient “les conséquences d’une politique très mauvaise, une politique désastreuse, qui a été menée par l’Allemagne”.

Le dirigeant polonais a fait ces commentaires à Prague alors que 44 dirigeants européens se sont réunis pour discuter de la guerre en Ukraine et de la crise énergétique en Europe. Il s’agit de la première réunion d’un nouveau groupe appelé la Communauté politique européenne.

“Le manque de gaz, les prix très élevés du gaz et de l’électricité dans toute l’Europe – c’est le prix réel de l’accord entre l’Allemagne et la Russie”, a déclaré Morawiecki.

L’ambassade d’Allemagne à Londres n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

La Pologne, avec la Belgique, l’Italie et la Grèce, a élaboré un plan pour un “corridor des prix” du gaz à travers l’Europe dans le but de faire baisser les prix.

Le prix du gaz du premier mois au hub néerlandais TTF, une référence européenne, se négociait autour de 160 euros (156 $) par mégawattheure vendredi. C’est plus de quatre fois plus qu’il y a un an, mais loin de son pic de près de 350 euros fin août.

Le corridor des prix du gaz “devrait agir comme un coupe-circuit et dissuader la spéculation. Il n’est pas destiné à supprimer les prix à un niveau artificiellement bas”, selon le projet de proposition, tel que rapporté par Reuters.

On pense que d’autres pays, dont l’Allemagne et les Pays-Bas, s’opposent au plan, avertissant que le plafonnement des prix pourrait avoir des effets négatifs sur la sécurité énergétique.

Les dirigeants européens doivent envisager d’éventuels plafonds des prix de l’essence lors du sommet de Prague vendredi.

“C’est notre problème collectif”, a déclaré Morawiecki. “Ce n’est pas possible, qu’un seul pays, qui est le plus riche et le plus développé d’Europe comme l’Allemagne, puisse bloquer tout ce qui se passe actuellement.”

“Nous ne voulons pas être patronnés par certains pays qui se comportent alors d’une manière complètement différente de ce qu’ils étaient censés faire juste avant”, a-t-il ajouté.

S’exprimant également à Prague, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré que le bloc devait apporter une réponse unie à la crise énergétique.

“Il est nécessaire de fixer un plafond des prix du gaz à l’échelle de l’UE”, a déclaré Metsola.

Elle a déclaré que les États membres de l’UE pourraient se voir accorder plus de temps si nécessaire, mais qu’il était important pour les pays de ne pas “surenchérir les uns sur les autres”.

“Je pense que c’est le moyen de faire baisser les prix et d’arrêter la spéculation, et en fin de compte, montrer à Poutine qu’il n’est pas celui qui nous dicte qui paie et comment nous payons nos factures”, a-t-elle ajouté.