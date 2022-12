Le Kremlin semble avoir réduit ses ambitions de guerre en Ukraine

Les forces russes ont attaqué des colonies dans l’est de l’Ukraine depuis le sol et les airs, ont déclaré jeudi des responsables, soutenant l’ambition apparemment réduite du Kremlin de ne sécuriser que la majeure partie des terres ukrainiennes qu’il a revendiquées pendant la guerre.

Des combats étaient en cours sur toute la ligne de démarcation dans la région de Donetsk.

Le bureau du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré que 11 civils avaient été tués et 17 autres blessés mercredi en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a fait des déclarations contradictoires sur les objectifs de la guerre depuis son invasion du 24 février, mais il est maintenant clair que les objectifs incluent une certaine expansion des frontières de la Russie, contrairement aux commentaires faits au début de “l’opération militaire spéciale”. lorsqu’il a déclaré que les plans de Moscou n’incluaient pas l’occupation des terres ukrainiennes.

La Russie ne parle plus de changer le gouvernement ukrainien

Le Kremlin a déclaré jeudi qu’il était toujours déterminé à sécuriser au moins la majeure partie des parties de l’est et du sud de l’Ukraine qu’il a revendiquées comme siennes, mais a semblé renoncer à s’emparer d’autres territoires à l’ouest et au nord-est que l’Ukraine a repris en une inversion constante des premiers gains russes.

Le Kremlin ne parle plus d’essayer de forcer un changement de gouvernement à Kyiv.

Poutine a juré jeudi de continuer à se battre quelle que soit la réaction occidentale.

“Il nous suffit de bouger et il y a beaucoup de bruit, de bavardages et de tollés dans tout l’univers”, a déclaré Poutine. “Cela ne nous empêchera pas d’accomplir des tâches de combat.”

Il a décrit une série de frappes russes contre les installations énergétiques ukrainiennes et d’autres infrastructures clés comme une réponse légitime à un attentat à la bombe contre un pont clé reliant la Crimée au continent russe, et d’autres attaques, selon le Kremlin, ont été menées par l’Ukraine. Poutine a également cité la décision de l’Ukraine de suspendre l’approvisionnement en eau des zones de l’est de l’Ukraine contrôlées par la Russie.

“Il y a beaucoup de bruit maintenant à propos de nos frappes sur les infrastructures énergétiques”, a déclaré Poutine lors d’une réunion avec des soldats qu’il a décorés des plus hautes médailles du pays. “Oui, nous le faisons. Mais qui a commencé ? Qui a frappé le pont de Crimée ? Qui a fait sauter les lignes électriques reliées à la centrale nucléaire de Koursk ?”

Poutine a particulièrement salué les performances de l’armée de l’air russe comme “très efficaces”.

Poutine et Pierre le Grand

Mercredi, Poutine a déclaré que la Russie avait déjà obtenu un “résultat significatif” avec l’acquisition de “nouveaux territoires” – une référence à l’annexion de quatre régions partiellement occupées en septembre que Kyiv et la plupart des membres des Nations Unies ont condamnée comme illégale.

Avertissant que la guerre pourrait être longue, Poutine a déclaré que la Russie avait fait de la mer d’Azov sa “mer intérieure”, désormais délimitée par la Russie et le territoire sous contrôle russe dans le sud de l’Ukraine, y compris la Crimée.

Il a dit que cela avait été une aspiration de Pierre le Grand – le tsar guerrier des XVIIe et XVIIIe siècles auquel il s’est comparé dans le passé.

Cette photo aérienne prise mercredi montre un expert du bureau du procureur examinant des restes d’obus et de missiles utilisés par l’armée russe pour attaquer la deuxième plus grande ville ukrainienne de Kharkiv. (Aleksey Filippov/AFP/Getty Images)

Zelenskyy dit que ses troupes finiront par chasser la Russie de tout le territoire capturé, y compris la péninsule de Crimée annexée qui se trouve entre la mer Noire et la mer d’Azov.

Jeudi, les forces navales russes ont abattu un drone ukrainien au-dessus de la mer Noire, a déclaré le gouverneur installé par la Russie de Sébastopol, un port important et la plus grande ville de Crimée.

Plus tôt cette semaine, des frappes jumelles sur des bases aériennes profondément à l’intérieur du territoire russe ont porté un coup à la réputation de Moscou et ont soulevé des questions sur les raisons de l’échec de ses défenses, alors que l’attention se tournait vers l’utilisation de drones dans la guerre entre voisins.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement les rapports sur le champ de bataille de part et d’autre.

Plus d’implication de la Biélorussie

À des centaines de kilomètres de là, de l’autre côté de la frontière nord de l’Ukraine, des soldats russes se préparaient à combattre dans des conditions hivernales en participant à des exercices d’entraînement tactique dans le proche allié de Moscou, la Biélorussie, a indiqué le ministère russe de la Défense.

Une vague d’activités diplomatiques et militaires russes en Biélorussie ces dernières semaines a ravivé les craintes que Moscou presse son allié de s’impliquer davantage dans la guerre en Ukraine.

Le président Alexandre Loukachenko, qui s’est appuyé sur les troupes russes pour réprimer une révolte populaire il y a deux ans, a permis à son pays de servir de base à l’invasion russe de leur voisin commun.

Il a jusqu’à présent empêché sa propre armée de se joindre à lui, mais ces dernières semaines ont vu des signes croissants d’implication en Biélorussie depuis Moscou.

Visites avec des prisonniers de guerre

Entre-temps, le Comité international de la Croix-Rouge a annoncé jeudi que ses représentants ont rendu visite aux prisonniers de guerre ukrainiens du côté russe. Les observateurs internationaux n’étaient auparavant pas autorisés à les voir.

“La semaine dernière, le CICR a effectué une visite de deux jours aux prisonniers de guerre ukrainiens, et une autre a lieu cette semaine. Parallèlement, des visites aux prisonniers de guerre russes ont eu lieu”, a indiqué l’organisation dans un communiqué. La Croix-Rouge a vérifié les conditions des prisonniers, leur a donné des livres, des produits d’hygiène personnelle, des couvertures et des vêtements chauds, et a contacté leurs proches.

« Nous pouvons vérifier comment les prisonniers de guerre sont traités et donner à leurs familles les dernières informations. J’espère que ces visites initieront un accès plus régulier à tous les prisonniers de guerre », a déclaré la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, sans commenter ni fournir de détails sur le traitement des les prisonniers.