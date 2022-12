Le Kremlin se plaint que le magazine Time nomme Zelensky Personnalité de l’année

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. (Emin Sansar/Agence Anadolu via Getty Images)

Le porte-parole de Vladimir Poutine s’est plaint que le Time ait nommé Zelensky sa personnalité de l’année.

Dmitry Peskov a déclaré que la distinction était “avec véhémence russophobe” et a attaqué les médias occidentaux.

Time a déclaré que le choix de Zelensky était “le plus clair de mémoire”.

Le porte-parole du président Vladimir Poutine s’est plaint jeudi que la décision du magazine Time de nommer le président Volodymyr Zelensky la personnalité de l’année était « russophobe », selon les médias d’État.

S’adressant aux journalistes, Dmitry Peskov a affirmé que cette distinction était la preuve d’un système médiatique occidental anti-russe.

« Le magazine Time utilise ses propres critères, que nous pouvons accepter ou non, et c’est leur propre politique éditoriale », selon TASS.

“Cependant, dans ce cas, les directives éditoriales du magazine restent dans les limites du courant dominant paneuropéen, qui est totalement myope, anti-russe et farouchement russophobe”, a-t-il poursuivi, selon le média.

Le temps a annoncé le prix mardi, nommant non seulement Zelensky mais aussi “l’esprit de l’Ukraine” comme personnalité de l’année. Il a décrit le choix comme “le plus clair de mémoire”.

Le législateur russe Oleg Morozov, du parti pro-Kremlin Russie unie, a également qualifié cette décision de farce, selon l’agence de presse contrôlée par l’État RIA Novosti.

Le Kremlin a resserré une emprise déjà étau sur les médias russes au début de son invasion de l’Ukraine, comme l’a rapporté John Haltiwanger d’Insider. Cela a pratiquement éteint les médias indépendants dans le pays.

Les médias d’État en Russie ont continuellement jeté l’Occident – ainsi que les reportages de ses médias sur l’invasion de l’Ukraine – comme biaisé et anti-russe.

Le prix Time, qui remonte à 1927, est décrit par le magazine comme marqueur d’influence sur les événements de l’année donnée “pour le meilleur ou pour le pire”.

Dans le passé, il est allé à des personnalités telles que le président élu de l’époque, Donald Trump, Greta Thunberg et Elon Musk.

Dans un éditorial expliquant son choix en 2022, le magazine a déclaré que Zelenskyy et “l’esprit de l’Ukraine” avaient été choisis “pour prouver que le courage peut être aussi contagieux que la peur, pour inciter les peuples et les nations à s’unir pour défendre la liberté, pour rappeler le monde de la fragilité de la démocratie – et de paix.”