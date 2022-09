MOSCOU (AP) – Le Kremlin a salué mardi l’importance de la rencontre prévue cette semaine entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant chinois Xi Jinping, notant qu’elle est particulièrement importante dans un contexte de tensions avec l’Occident.

Le conseiller aux affaires étrangères de Poutine, Iouri Ouchakov, a déclaré que les deux dirigeants devaient se rencontrer jeudi à Samarcande, en Ouzbékistan, en marge d’un sommet d’un pacte de sécurité dominé par Moscou et Pékin.

“La réunion a une signification particulière compte tenu de la situation internationale actuelle”, a déclaré Ouchakov aux journalistes, affirmant que Poutine et Xi discuteront de la situation internationale, ainsi que des questions régionales et de la coopération bilatérale.

La Chine a ostensiblement refusé de critiquer l’action de la Russie en Ukraine et a dénoncé les sanctions occidentales contre Moscou. La Russie, à son tour, a fortement soutenu la Chine au milieu des tensions avec les États-Unis qui ont suivi une récente visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

“La Chine a adopté une approche équilibrée de la crise ukrainienne, exprimant clairement sa compréhension des raisons qui ont poussé la Russie à lancer l’opération militaire spéciale”, a déclaré Ouchakov. “La question sera discutée en profondeur lors de la réunion.”

Les pourparlers entre Poutine et Xi font suite à leur rencontre en février, lorsque le dirigeant russe a assisté à l’ouverture des Jeux olympiques de Pékin peu de temps avant d’envoyer des troupes en Ukraine.

Ouchakov a noté que “la discussion sur les questions liées à la coopération commerciale et économique est particulièrement importante”, ajoutant que “dans les conditions difficiles au milieu des sanctions occidentales illégales, cette coopération est restée stable et a continué à gagner du terrain”.

Vendredi, Poutine et Xi assisteront à la réunion de l’Organisation de coopération de Shanghai, un groupe de sécurité dominé par la Russie et la Chine qui comprend également l’Inde, le Pakistan et les anciens pays soviétiques d’Asie centrale. L’Iran et certains autres pays sont sur la bonne voie pour devenir membres.

Poutine et Xi ont développé des liens personnels solides pour renforcer un “partenariat stratégique” entre les anciens rivaux communistes, car ils sont tous deux désormais enfermés dans une rivalité avec les États-Unis. Même si Moscou et Pékin ont par le passé exclu une alliance militaire, Poutine a déclaré qu’une telle un prospect ne peut être exclu.

Dans une démonstration de force militaire au milieu des tensions avec l’Occident, la Russie et la Chine ont organisé des exercices militaires conjoints en Russie et dans la mer du Japon qui ont également impliqué plusieurs autres nations.

Vladimir Isachenkov, Associated Press