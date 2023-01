Le Kremlin rompt le silence dans une réponse bizarre après que Boris Johnson a révélé que Poutine avait menacé de le tuer lors d’une attaque au missile

LE Kremlin a qualifié Boris Johnson de “menteur” aujourd’hui après sa révélation choquante que Vladimir Poutine a menacé de le tuer avec un missile.

Boris a déclaré que Mad Vlad avait averti qu’il ne faudrait “qu’une minute” pour qu’une fusée l’emporte lors d’un appel téléphonique menaçant en février dernier.

L’ex-Premier ministre raconte dans un documentaire de la BBC que l’appel est venu après sa visite à Kyiv pour montrer son soutien au milieu des craintes d’une invasion russe.

Boris se souvient : “Il m’a en quelque sorte menacé à un moment donné et m’a dit : ‘Boris, je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, ça ne prendrait qu’une minute’, ou quelque chose comme ça.”

Aujourd’hui, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a riposté : « Ce n’est pas vrai ce qu’a dit M. Johnson.

« Pour être plus exact, c’est un mensonge.

“De plus, c’est soit un mensonge délibéré, et nous devons ensuite demander à M. Johnson dans quel but il a poursuivi en choisissant de raconter l’histoire de cette manière.

« Ou bien c’était un mensonge inconscient, et, en fait, il ne comprenait pas de quoi le président Poutine lui parlait.

“Dans ce cas, on se sent un peu mal à l’aise pour les gens avec qui notre président parle.”

Peskov a ajouté : « Je suis au courant du contenu de ce chat.

“Et une fois de plus, je répète officiellement – c’est un mensonge.

“Il n’y avait aucune menace de missiles.”

Il a affirmé que Poutine avait évoqué le déploiement potentiel de missiles de l’OTAN près de la frontière russe, ce qui signifierait qu’ils pourraient atteindre Moscou en quelques minutes.

“Si ce passage a été interprété de cette manière, alors c’est vraiment une situation très délicate”, a déclaré Peskov.

M. Johnson décrit l’appel téléphonique menaçant dans la série en trois parties Poutine contre l’Ouest sur BBC2 et BBC iPlayer à partir de 21 heures ce soir.

Il dit avoir tenté de profiter de son voyage à Kyiv pour avertir le Kremlin qu’une agression serait désastreuse.

Le paranoïaque Poutine craignait l’empiètement de l’Otan sur ses frontières.

On a dit à Moscou qu’il y aurait des sanctions sévères si Poutine envahissait et « plus d’Otan, pas moins » dans la région – ce qui a déclenché la menace de Mad Vlad.

Boris se souvient : « J’ai encore mis Poutine sur le ventilateur. Il a dit : “Boris, tu dis que l’Ukraine ne va pas rejoindre l’Otan de si tôt”. Qu’est-ce que “bientôt” ?.

“Et j’ai dit:” Eh bien, il ne va pas rejoindre l’OTAN dans un avenir prévisible. Vous le savez parfaitement.

“Il m’a en quelque sorte menacé à un moment donné et m’a dit : ‘Boris, je ne veux pas te faire de mal, mais avec un missile, ça ne prendrait qu’une minute’, ou quelque chose comme ça.

“Je pense que d’après le ton très détendu qu’il prenait, le genre d’air de détachement qu’il semblait avoir, il ne faisait que jouer avec mes tentatives pour le faire négocier.

“Et c’est un très long appel et un appel des plus extraordinaires. Il était très, très familier.

« Je lui ai dit : ‘Regarde, si tu fais ça, ce sera une catastrophe totale. Cela signifiera un ensemble massif de sanctions occidentales. Cela signifiera que nous continuerons à intensifier notre soutien à l’Ukraine ».

Le général Sir Richard Barrons, ancien commandant du Commandement des forces conjointes, a déclaré que les menaces de Poutine étaient vaines car il n’avait pas assez de missiles à revendre.

Il a déclaré : « Plus probablement qu’improbable, M. Poutine se livrait à un degré de légèreté malveillante.

“Il aura besoin de tous les missiles qu’il peut obtenir pour retarder l’Ukraine qui chasse la Russie de son pays.”

Et hier soir, l’ancien ministre des Forces armées, Mark François, a déclaré: “L’idée même que le président russe ait pu personnellement menacer la vie d’un Premier ministre britannique est extraordinaire.”

M. François a déclaré que l’agression de Poutine s’était clairement retournée contre lui, “car Boris a rapidement rallié les Européens contre l’invasion russe et a été l’un des plus fervents partisans de Zelensky depuis”.

L’ancien officier de l’armée, le colonel Richard Kemp, a déclaré: “Poutine a toujours essayé d’intimider les dirigeants étrangers ou de les mettre sur la sellette en faisant des remarques personnelles et en disant des choses auxquelles ils ne s’attendraient pas dans une diplomatie internationale normale, que ce soit face à face ou par téléphone.

“C’est sa façon de les tester, de les déséquilibrer et de prendre le dessus.”

L’ancien ministre de la Défense, John Spellar, a déclaré : « Cela montre la véritable nature du régime barbare de Poutine. Cela montre que nous devons être continuellement vigilants vis-à-vis de l’État russe.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace raconte dans le documentaire qu’il a été envoyé à Moscou suite à la menace de Boris pour une ultime tentative d’éviter la guerre.

Avant la réunion, le traducteur s’est vu interdire d’aider la délégation britannique en raison d’un test Covid positif – malgré une lecture négative dans l’avion.

M. Wallace dit que les Russes n’arrêtaient pas de dire que les Ukrainiens “ne se battront pas” mais “les accueilleront” dans le pays.

Il dit : « Je me souviens avoir dit au ministre de la Défense Sergueï Choïgou ‘ils vont se battre’ et il a dit : ‘Ma mère est Ukrainienne, ils ne le feront pas !’

“Il a également dit qu’il n’avait aucune intention d’envahir. Ce serait « Vran’e » en russe.

« Je pense que Vran’e est une sorte de démonstration d’intimidation ou de force : je vais vous mentir. Tu sais que je mens. Je sais que tu sais que je mens et que je vais encore te mentir.

“Il savait que je savais et je savais qu’il savait.

« Mais je pense qu’il s’agissait de dire : je suis puissant. C’était le mensonge assez effrayant mais direct de ce qu’ils n’allaient pas faire qui, je pense, a confirmé qu’ils allaient le faire.

En trois semaines, le 24 février, Poutine a donné le feu vert à son invasion.

Le Royaume-Uni a engagé 2,3 milliards de livres sterling en Ukraine l’année dernière et vise à égaler cela l’année prochaine.

Les ministres ont également fourni des missiles antichars et des systèmes de défense aérienne et trois systèmes de lance-roquettes multiples à longue portée M270.

M. Johnson a été évincé du n ° 10 en septembre.

L’actuel Premier ministre Rishi Sunak a également autorisé l’envoi d’un escadron de chars Challenger 2 en Ukraine pour aider à contrecarrer une offensive prévue au printemps par la Russie.

Les États-Unis et l’Allemagne ont récemment promis des chars M1 Abrams et Leopard 2 dans le cadre d’une augmentation majeure du soutien occidental pour combattre les forces de Vlad.

