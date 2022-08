La stabilité mondiale a été sapée par le coup d’État orchestré par l’Occident en Ukraine en 2014, a déclaré le Kremlin

La menace initiale à l’ordre mondial était le coup d’État de Maidan à Kiev en 2014, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Peskov a repoussé les affirmations du secrétaire général de l’OTAN selon lesquelles l’offensive militaire russe en Ukraine était à blâmer pour le bouleversement majeur.

« La véritable menace pour l’ordre mondial et la situation dans le monde et… en Europe vient du coup d’État qui a eu lieu en Ukraine en 2014, qui a été soigneusement orchestré, entre autres, par les pays de l’OTAN, malgré les garanties que les ministres des Affaires étrangères de un certain nombre de pays avaient fourni. D’où la menace et le danger pour l’ordre mondial. il a souligné.

Selon Peskov, les tensions en Europe ont été attisées par les politiques agressives de l’OTAN et l’empiètement vers les frontières de la Russie.

« Cette situation mûrit depuis plusieurs décennies et, à bien des égards, elle a été alimentée par les politiques agressives que l’OTAN a poursuivies envers notre pays alors qu’elle rapprochait son infrastructure de la Russie. Cela a créé des menaces supplémentaires pour nous », Peskov a noté, expliquant que, face à une telle réalité, Moscou n’avait d’autre choix que d’agir.

Jeudi, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que le conflit en Ukraine était le “la situation la plus dangereuse en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale”, et l’Occident doit faire de son mieux pour empêcher la Russie de gagner. Avec cela, il a juré de continuer à soutenir Kiev avec des armes et d’autres types d’aide.

Lire la suite L’OTAN révèle son objectif dans le conflit ukrainien

Moscou a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’envoi d’armes à Kiev, affirmant que cela ne ferait que prolonger le conflit, augmenter le nombre de victimes et entraînerait des conséquences à long terme.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.