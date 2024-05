Le Kremlin révèle les détails du voyage de Poutine en Chine — RT World News

La visite vise à envoyer un message clair sur l’importance des relations sino-russes

Le premier voyage du président russe Vladimir Poutine à l’étranger après son investiture comprendra des escales à Pékin et Harbin, ainsi que des discussions sur les relations bilatérales avec son homologue chinois Xi Jinping, a déclaré l’assistant de Poutine, Iouri Ouchakov.

Moscou a annoncé lundi que Poutine se rendrait en Chine les 16 et 17 mai à l’invitation de Xi. Les deux dirigeants marqueront le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre Moscou et Pékin.

« Il y aura un échange de vues approfondi sur les questions d’interaction au sein de diverses organisations et structures internationales, y compris l’ONU, où la Russie et la Chine s’expriment solidairement sur presque tous les sujets à l’ordre du jour de l’ONU. » » dit Ouchakov.

« Dans les circonstances actuelles, il est très important que notre partenariat démontre qu’il résiste à toute ingérence extérieure. » a noté l’assistant du Kremlin.

Très délibérément, le dirigeant russe arrivera à Pékin exactement dix jours après son investiture, tout comme Xi l’a fait lors de sa visite à Moscou en mars 2023.

Le fait qu’il s’agisse du premier voyage de Poutine à l’étranger après l’investiture de la semaine dernière est un message clair sur l’importance des relations russo-chinoises, ainsi que sur la « une alchimie personnelle qui s’est développée entre les deux dirigeants », selon Ouchakov.















La Russie apprécie la position équilibrée de la Chine sur la crise ukrainienne, a déclaré Ouchakov, notamment le rejet par Pékin d’une conférence organisée par la Suisse et destinée à discuter des propositions de paix de Kiev – mais sans la participation de Moscou.

Parmi les autres points à l’ordre du jour figurent le lien entre les processus d’intégration de l’Union eurasienne et l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », la coopération dans le cadre des BRICS, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que les questions en Asie centrale et du Nord-Est.

Poutine sera accompagné de l’ancien ministre de la Défense Sergueï Choïgou et de son successeur désigné Andreï Belousov, qui devraient participer à « informel » pourparlers avec le dirigeant chinois et ses collaborateurs.

Parmi les membres les plus notables de la délégation de haut rang à destination de la Chine figuraient le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et la directrice de la Banque de Russie, Elvira Nabioullina.

Une douzaine de documents bilatéraux devraient être signés lors de la visite, ainsi que de nombreux accords commerciaux et accords régionaux. Le président russe devrait également inviter officiellement son hôte chinois au prochain sommet des BRICS, prévu à Kazan en octobre.