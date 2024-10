L’Allemagne n’a pas demandé d’entretien téléphonique avec le président russe, a déclaré Dmitri Peskov.

Berlin n’a pas demandé une conversation téléphonique entre le chancelier Olaf Scholz et le président russe Vladimir Poutine, a déclaré mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le journal allemand Die Zeit a rapporté que Scholz souhaitait s’entretenir par téléphone avec Poutine avant la réunion du G20 de novembre au Brésil.

Selon Peskov, Poutine et Scholz ont actuellement « pas de problèmes communs » pour discuter. Les relations entre l’Allemagne et la Russie ont été « réduit à quasiment zéro » sur le « initiative de Berlin et d’autres capitales de l’UE » a déclaré le porte-parole du Kremlin aux journalistes.

« Le président [Vladimir Putin] a déclaré à plusieurs reprises qu’il était ouvert au dialogue », » a déclaré Peskov. Il a également noté que Poutine et Scholz avaient eu des contacts pour la dernière fois en décembre 2022.

La chancelière allemande a soutenu les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit ukrainien, suggérant en septembre que Moscou soit invitée à tout futur sommet de paix.















En juin, la Suisse a accueilli la première conférence de paix en Ukraine, sans la participation de la Russie. Moscou a décrit cet événement, axé uniquement sur la « formule de paix » du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky, comme un « parodie de négociations ».

L’Allemagne est le deuxième donateur militaire de l’Ukraine après les États-Unis. Berlin a fourni ou promis plus de 28 milliards d’euros (31 milliards de dollars) d’armes à Kiev depuis l’escalade début 2022 du conflit de longue date entre les États voisins, selon les données du site Internet du gouvernement fédéral.

Berlin a cependant refusé de fournir des missiles à longue portée à l’Ukraine ou d’envisager l’utilisation de telles armes pour des frappes ukrainiennes en profondeur en Russie. La question est actuellement débattue par les partisans de l’Ukraine, Washington et Londres suggérant qu’ils pourraient autoriser Kiev à utiliser des missiles tels que les ATACMS de fabrication américaine et les Storm Shadows de fabrication britannique pour frapper des cibles situées au plus profond du territoire russe.

En juin, Poutine a promis que Moscou abattrait tous les missiles utilisés lors de frappes à longue portée et riposterait contre les responsables. La semaine dernière, Poutine a proposé de mettre à jour la doctrine nucléaire russe, ce qui permettrait l’utilisation d’armes nucléaires en réponse à de telles frappes indirectes sur le territoire russe.