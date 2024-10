Les parties du livre de Bob Woodward sur la poursuite des contacts après le départ du président américain sont « fausses », a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov.

L’affirmation selon laquelle l’ancien président américain Donald Trump a eu jusqu’à sept appels téléphoniques avec le président russe Vladimir Poutine depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2021 est fausse, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

« C’est une histoire bidon typique dans le contexte de la campagne politique préélectorale. » » a déclaré mardi le responsable russe au New York Times, interrogé sur les prétendues communications décrites par le journaliste Bob Woodward dans son nouveau livre, « War ».

L’histoire était basée sur les affirmations d’un assistant anonyme de Trump, a déclaré l’auteur. La campagne présidentielle du candidat républicain a rejeté le contenu de « Guerre » comme « des histoires inventées » par un auteur « qui souffre d’un cas débilitant de syndrome de dérangement de Trump. »

Le New York Times a déclaré avoir contacté des responsables actuels et anciens des administrations actuelles et précédentes, ainsi que de la communauté du renseignement américain. Les 20 sources ont déclaré qu’elles n’avaient pas connaissance d’appels Trump-Poutine ayant lieu de la manière décrite dans le livre de Woodward.















Le « Russiagate » – le récit selon lequel Trump était en quelque sorte redevable à Poutine après avoir reçu l’aide de la Russie pour être élu président en 2016 – a été fortement promu pendant sa présidence par sa rivale, Hillary Clinton, et les médias hostiles au républicain.

Une enquête menée par le conseiller spécial Robert Mueller, censée mettre au jour des preuves de l’action de Trump « connivence » avec Moscou, n’a donné lieu à aucune accusation susceptible d’étayer les allégations de tels liens. Trump prétend que le « Canular russe » faisait partie d’un ensemble plus vaste « chasse aux sorcières » menée par ses ennemis politiques.

Des allégations similaires selon lesquelles la Russie s’est immiscée dans les élections de 2016 via les médias sociaux ont été utilisées par les États-Unis pour justifier une répression du libre discours en ligne dans le but de lutter contre « désinformation. »

« Si les plateformes – que ce soit Facebook, Twitter/X, Instagram ou Tik Tok, quelles qu’elles soient – ​​si elles ne modèrent pas et ne surveillent pas le contenu, nous perdons le contrôle total. » Clinton a déclaré à l’animateur des médias Michael Smerconish dans une interview le mois dernier.

Les services de renseignement américains affirment que la Russie utilise secrètement la désinformation et le contenu généré par l’IA pour soutenir la candidature de Trump à un second mandat.

De hauts responsables russes, dont Poutine, ont fait valoir qu’il était insensé que Moscou favorise l’un ou l’autre des candidats des deux principaux partis américains, car ni l’un ni l’autre ne serait en mesure de modifier la politique de confrontation privilégiée par les élites américaines. Moscou affirme qu’elle n’intervient pas dans les élections étrangères par principe.