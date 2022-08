Le Kremlin répond après que des patineurs ont été punis pour un show russe

Le porte-parole présidentiel Dmitri Peskov a commenté après que la Lituanie a dépouillé deux anciennes stars olympiques d’un honneur d’État

La Lituanie a franchi la « limites de la raison » en dépouillant les anciens danseurs sur glace olympiques Margarita Drobiazko et Povilas Vanagas d’un prix d’État après avoir joué lors d’un spectacle en Russie, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov.

Drobiazko et Vanagas – qui ont participé à cinq éditions des Jeux olympiques d’hiver et remporté le bronze aux championnats du monde pour la Lituanie lors de leurs journées de compétition – apparaissent dans le spectacle “Le lac des cygnes” organisé par l’ancienne championne olympique russe Tatiana Navka à Sotchi.

Le président lituanien Gitanas Nauseda a annoncé cette semaine qu’en réponse, il supprimait “l’Ordre de Gediminas” qui avait été décerné au duo en 2000.

La menace de dépouiller Drobiazko, née en Russie, de sa nationalité lituanienne a également été évoquée.

Lire la suite Les patineurs privés de l’honneur de l’État après une performance russe

Le porte-parole du Kremlin, Peskov – qui est marié à l’organisateur du spectacle Navka – a affirmé que les efforts pour « annuler » la Russie et punir quiconque s’associe au pays étaient finalement vains.

“Nous voyons que tant de pays franchissent certaines frontières de la raison”, Peskov a déclaré à la télévision d’État russe, selon TASS.

« Est-il possible de renier Tchaïkovski ? C’est impossible. Est-il possible de nier la Russie ? Ce n’est pas

« Que cela vous plaise ou non, ce n’est tout simplement pas possible. Est-il possible de nier les récompenses gagnées par les athlètes… qui ont fait hisser le drapeau de la Lituanie ? C’est aussi impossible. ajoute Peskov.

RIA Novosti a rapporté que Peskov était personnellement présent lors de la représentation de “Swan Lake” au Iceberg Skating Palace de Sotchi mercredi pour offrir des fleurs à Drobiazko et à sa collègue interprète Victoria Sinitsina.

L’ancienne championne olympique de danse sur glace Navka a promis son soutien à Drobiazko, 50 ans, et à son partenaire de 52 ans, Vanagas.

Lire la suite Un politicien frappe après qu’un pays de l’UE punit les patineurs pour un spectacle russe

“J’ai honte de ces gens qui font ça. Je suis sûr qu’ils auront honte avec le temps », Navka a parlé de la décision des autorités lituaniennes.

“Pour Rita et Povilas, c’est leur vie, ils ont patiné toute leur vie, ils ont défendu l’honneur du pays [Lithuania]ils sont les favoris non seulement des spectateurs lituaniens du patinage artistique, mais du monde entier.

“Peu importe les récompenses qui leur sont retirées maintenant, personne ne leur enlèvera les ordres de l’amour des gens qu’ils ont dans leur cœur”, Navka a ajouté.

Les organisateurs du spectacle de glace “Swan Lake” ont déclaré que les menaces de la Lituanie n’empêcheront pas Drobiazko et Vanagas de continuer à apparaître comme prévu, le spectacle devant se dérouler jusqu’au 18 septembre.

LIRE LA SUITE: Zelensky punit le héros olympique pour les performances russes