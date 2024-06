Le Kremlin répond après que Biden affirme qu’il connaît Poutine depuis 40 ans — RT World News

Des « conclusions analytiques profondes » peuvent être tirées sur le dirigeant américain après ses récents commentaires, a déclaré Dmitri Peskov.

Il est souvent difficile de comprendre ce que le président américain Joe Biden veut dire par ses déclarations, notamment lorsqu’il affirme connaître son homologue russe, Vladimir Poutine, depuis 40 ans, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Biden s’en est pris à Poutine lors d’une interview avec ABC News jeudi, en disant : «Je le connais depuis plus de 40 ans. Il me préoccupe depuis 40 ans. Ce n’est pas un homme honnête. C’est un dictateur.

S’exprimant vendredi en marge du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), Peskov a déclaré que Poutine « ne réagit pas et ne réagira pas » à des insultes comme celles de Biden.

Le porte-parole a ajouté qu’il ne pouvait qu’exprimer ses regrets « Dans la politique internationale, à ce niveau, une telle rhétorique et de telles expressions sont employées à l’égard d’un chef d’État. »

Faisant référence à l’affirmation de Biden selon laquelle il connaît le dirigeant russe depuis quatre décennies, Peskov a ajouté que «Parfois, on ne peut que se demander ce que le président américain veut dire, y compris lorsqu’il parle de [knowing Putin for] 40 ans. »

Certains commentateurs ont déjà « J'ai remonté le temps pour comprendre ce que faisait Poutine il y a 40 ans. On peut tirer des conclusions analytiques très approfondies sur la manière dont Biden aurait pu faire sa connaissance. [at that time]», » a déclaré Peskov, provoquant les rires des journalistes.















Le porte-parole présidentiel faisait apparemment référence au fait qu’il y a 40 ans, Poutine, alors âgé de 32 ans, travaillait pour l’agence de sécurité soviétique, le KGB. Biden avait 41 ans à l’époque et était sénateur de l’État américain du Delaware.

Les deux hommes se sont officiellement rencontrés pour la première fois en 2011, lorsque Poutine occupait le poste de Premier ministre sous le président Dmitri Medvedev et que Biden était vice-président américain dans l’administration de Barack Obama.

Postant sur X (anciennement Twitter) jeudi, le commentateur conservateur et ancien membre du Sénat américain Steve Guest a écrit qu’en affirmant qu’il connaissait Poutine depuis quatre décennies, Biden, 81 ans, était « soit… il ment, soit il admet qu’il a été en contact avec un agent du KGB depuis 1984, soit le cerveau de Biden est tellement cuit qu’il ne sait pas de quoi il parle. »

Le Wall Street Journal a rapporté plus tôt cette semaine, citant des dizaines de personnes qui ont été en contact avec Biden récemment, qu’au-delà de ses fréquentes gaffes mentales en public, le président montre également « des signes de glissade » lors de réunions à huis clos avec les législateurs américains.

Poutine répond à l’insulte « folle SOB » de Biden

Biden a adressé des insultes à Poutine tout au long de sa présidence, qualifiant notamment le dirigeant russe de « tueur » en 2021 et un « SOB fou » en février. Le Kremlin a dénoncé ces propos comme « honteux, » mais a refusé de répondre par une rhétorique tout aussi dure.