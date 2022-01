Le Kremlin répond à la lettre de Blinken alors que la prochaine étape de Poutine est surveillée

« Nous sommes ouverts au dialogue, nous préférons la diplomatie et nous sommes prêts à aller de l’avant là où il y a une possibilité de communication et de coopération si la Russie désamorce son agression contre l’Ukraine, arrête la rhétorique incendiaire et aborde les discussions sur l’avenir de la sécurité en Europe dans un esprit de réciprocité », a-t-il déclaré.

La réaction du Kremlin intervient un jour après que les États-Unis ont livré leurs réponses écrites aux exigences de sécurité de la Russie – y compris que l’Ukraine n’est jamais autorisée à rejoindre l’OTAN, l’alliance militaire américaine et européenne, et que l’organisation annule ses déploiements en Europe de l’Est.

Alors que le président Vladimir Poutine a lu les documents et prendra le temps de les étudier, « on ne peut pas dire que nos points de vue ont été pris en compte, ou qu’une volonté de prendre en compte nos préoccupations a été démontrée », a déclaré jeudi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. , a rapporté Reuters.

Poutine a déclaré que la Russie pouvait placer ses troupes où bon lui semble sur son territoire, et la Russie a accusé l’Occident d’attiser les hostilités et l’hystérie dans la région.

La Russie a nié à plusieurs reprises qu’elle prévoyait d’envahir l’Ukraine malgré de multiples informations selon lesquelles elle aurait rassemblé environ 100 000 soldats et du matériel militaire à divers points le long de sa frontière avec l’Ukraine. Les tensions sont vives avec son voisin depuis 2014, date à laquelle il a envahi et annexé la Crimée. Il a également soutenu un soulèvement pro-russe dans l’est de l’Ukraine, provoquant depuis lors des combats de bas niveau entre les séparatistes et les troupes ukrainiennes.

Avant que la Russie n’ait reçu la réponse des États-Unis, Lavrov a déclaré qu’il avait fait comprendre à Blinken « que tout nouveau mépris des préoccupations légitimes de la Fédération de Russie, qui sont principalement associées à la poursuite de l’exploration militaire de l’Ukraine par les États-Unis et ses alliés de l’OTAN dans le contexte du déploiement à grande échelle des forces et des armes de l’alliance près de nos frontières, aurait les conséquences les plus graves. »

Les États-Unis et l’OTAN ne sont pas prêts à croire la Russie sur parole qu’elle n’envahira pas l’Ukraine. L’OTAN a placé ses forces en attente et renforcé ses positions en Europe de l’Est, avec davantage de navires et d’avions de chasse envoyés dans la région. Les États-Unis, quant à eux, ont mis des milliers de soldats en alerte renforcée, ce qui signifie qu’ils sont prêts à être déployés dans la région si la crise s’aggrave.

« Je pense que ce sont les types d’actions les plus probables qui vont se produire. Pas un assaut massif dans toute l’Ukraine, mais probablement des attaques plus limitées, qui réduiraient ses propres pertes, mais lui permettraient tout de même d’accomplir son objectif, qui est montrer qu’il peut aller où il veut et saper [the] gouvernement ukrainien », a déclaré Hodges.

« Donc, ce qu’il fait ensuite, c’est continuer cet exercice qu’il fait en Biélorussie, où vous avez des milliers de soldats russes qui se joignent aux troupes de Biélorussie pour un exercice, je n’envisage pas que ces capacités vont partir de si tôt … Vous avez plus de navires de la marine russe qui se déplacent de la mer Baltique vers, je crois, la mer Noire. [more about] que dans quelques jours », a-t-il dit.

Le lieutenant-général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe, qui est responsable de la promotion des intérêts stratégiques américains en Europe et en Eurasie, a déclaré jeudi à CNBC qu’il s’attend à ce que Poutine continue de faire pression sur l’Ukraine et ses alliés « jusqu’à ce que quelqu’un fissures. »

Les États-Unis et leurs alliés européens au sein de l’OTAN surveilleront de près la réaction de la Russie dans les heures et les jours à venir.

Blinken a déclaré que les États-Unis, qui ont mené des pourparlers de crise internationaux et des efforts diplomatiques pour désamorcer les tensions entre la Russie et l’Ukraine, s’étaient « pleinement coordonnés avec l’Ukraine et nos alliés et partenaires européens » lors de la rédaction de leurs réponses à la Russie, et « ont sollicité leur contribution et l’ont intégrée. dans la version finale livrée à Moscou. »

Il a ajouté que l’OTAN remettra à Moscou son propre document contenant des idées et des préoccupations concernant la sécurité collective en Europe – et que le document renforce pleinement la réponse des États-Unis, et vice versa.

La Maison Blanche avait partagé son document de réponse avec le Congrès, mais Blinken a déclaré que l’administration ne publierait pas le document « parce que nous pensons que la diplomatie a les meilleures chances de réussir si nous fournissons un espace pour des pourparlers confidentiels. Nous espérons et nous attendons à ce que la Russie ait du même avis et prendra nos propositions au sérieux. »