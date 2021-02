Le Kremlin rejette la demande de la Cour européenne de libérer Navalny

MOSCOU (AP) – Le Kremlin a fermement rejeté jeudi la décision de la Cour européenne des droits de l’homme de libérer le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny comme une ingérence «inadmissible» dans les affaires de la Russie.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la décision de mardi de la Cour européenne des droits de l’homme, qui exigeait que la Russie libère immédiatement Navalny, était «illégale» et partiale.

S’exprimant lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, Peskov a dénoncé ce qu’il a décrit comme «l’ingérence de la Cour basée à Strasbourg dans la justice russe, que nous considérons comme irrecevable».

Navalny, 44 ans, enquêteur anti-corruption et critique le plus éminent du président Vladimir Poutine, a été arrêté le mois dernier à son retour d’Allemagne, où il a passé cinq mois à se remettre d’un empoisonnement par un agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin. Les autorités russes ont rejeté l’accusation.

Plus tôt ce mois-ci, un tribunal de Moscou a condamné Navalny à deux ans et huit mois de prison pour avoir violé les conditions de sa probation lors de sa convalescence en Allemagne. La sentence découle d’une condamnation pour détournement de fonds en 2014 que Navalny a rejetée comme fabriquée et que la Cour européenne a jugé illégale.

Dans la décision de mardi, la CEDH a ordonné au gouvernement russe de libérer Navalny, invoquant «la nature et l’étendue du risque pour la vie du requérant». Le tribunal basé à Strasbourg a noté que Navalny avait contesté l’argument des autorités russes selon lequel elles avaient pris des mesures suffisantes pour sauvegarder sa vie et son bien-être en détention après l’attaque d’un agent neurotoxique.

Dans le passé, Moscou a respecté les décisions de la CEDH accordant des compensations aux citoyens russes qui ont contesté des verdicts devant les tribunaux russes, mais elle n’a jamais été confrontée à une demande de la Cour européenne de libérer un condamné.

Reflétant son irritation mijotée face aux verdicts de la Cour européenne, la Russie a adopté l’année dernière un amendement constitutionnel déclarant la priorité de la législation nationale sur le droit international. Les autorités russes pourraient désormais utiliser cette disposition pour rejeter la décision de la CEDH.

Le stratège en chef de Navalny, Leonid Volkov, a toutefois soutenu que l’adhésion de la Russie au Conseil de l’Europe l’obligeait à respecter la décision de la Cour. Il a averti sur Facebook que le pays risquait de perdre son adhésion à la principale organisation de défense des droits humains du continent s’il ne respectait pas l’ordre.

Interrogé lors de la conférence téléphonique avec les journalistes si la Russie pouvait quitter le Conseil de l’Europe, Peskov a répondu que «nous ne cherchons pas une confrontation».

Mais Piotr Tolstoï, vice-président de la chambre basse du parlement russe qui a conduit sa délégation à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, a averti jeudi que Moscou pourrait quitter l’instance si elle venait à subir des pressions.

« Si cela contredit nos vues sur notre souveraineté et notre dignité, nous prendrons une décision correspondante et partirons avant qu’ils ne commencent ce processus absolument honteux », a déclaré Tolstoï dans des remarques télévisées.

L’arrestation et l’emprisonnement de Navalny ont alimenté une vague de manifestations à travers la Russie. Les autorités ont réagi par une répression radicale, détenant environ 11 000 personnes, dont beaucoup ont été condamnées à une amende ou à des peines de prison allant de sept à 15 jours.

La Russie a rejeté les critiques occidentales sur l’arrestation de Navalny et la répression des manifestations comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

Dans un article sarcastique sur Facebook jeudi, Navalny a déclaré que les autorités pénitentiaires lui avaient notifié qu’il était considéré comme un risque de fuite.

«J’ai commencé à rire», a déclaré Navalny qui est détenu dans la prison de sécurité maximale Matrosskaya Tishina à Moscou. «Et puis je leur ai demandé:« Est-ce une blague? J’ai déjà été escorté par des troupes du SWAT dans des casques portant des fusils d’assaut, et maintenant ils vont probablement me mettre dans les chaînes. »