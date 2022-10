Le Kremlin, rejetant la responsabilité des échecs de la guerre, licencie les commandants militaires

Le général des forces terrestres russes Alexander Dvornikov, qui, au cours d’une carrière militaire de 44 ans, était surtout connu pour ses tactiques de la terre brûlée dans les campagnes qu’il a menées en Syrie et en Tchétchénie, a été nommé commandant opérationnel général de la guerre en Ukraine en avril. Il a duré environ sept semaines avant d’être licencié dans le cadre d’un remaniement plus large en réponse à de lourdes pertes et à des échecs stratégiques.

À peu près à la même époque, le colonel général Andrey Serdyukov, un autre militaire de quatre décennies, le commandant en chef des troupes d’élite aéroportées, a été démis de ses fonctions après que presque toutes les divisions des forces aéroportées aient subi des pertes importantes.

Et pas plus tard que la semaine dernière, le colonel général Alexander Zhuravlev, chef du district militaire occidental responsable de Kharkiv, où les forces russes ont perdu d’énormes étendues de territoire début septembre, a été démis de ses fonctions après quatre ans de travail, selon le quotidien économique russe RBC.

Loin d’accorder la gloire aux hauts gradés militaires russes, la guerre en Ukraine s’avère toxique pour les hauts commandants, avec au moins huit généraux licenciés, réaffectés ou autrement mis à l’écart depuis le début de l’invasion le 24 février. Les gouvernements occidentaux ont déclaré qu’au moins 10 d’autres ont été tués au combat, un nombre remarquablement élevé qui, selon les analystes militaires, est la preuve d’erreurs stratégiques graves.

Le bouleversement dans les rangs supérieurs des officiers en uniforme met en évidence les erreurs fondamentales de la Russie dans la planification de la guerre et la chaîne de commandement dysfonctionnelle qui a d’abord entraîné l’échec de Moscou à atteindre son objectif militaire principal – la prise rapide de Kyiv et le renversement du gouvernement ukrainien – et plus récemment dans les retraites sur les fronts est et sud.

Mais les licenciements reflètent également une bousculade des élites politiques pour blâmer la guerre coûteuse et défaillante alors que les critiques ouvertes se font de plus en plus fortes, en particulier parmi les faucons et les propagandistes pro-guerre.

À l’instar de leurs forces mal préparées sur le front, les commandants des forces armées russes s’avèrent être des cibles faciles, même en tant que hauts responsables politiques, dont le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, le chef d’état-major général Valery Gerasimov et le président Vladimir Poutine lui-même. avait largement évité les critiques directes.

Les critiques récentes de Shoigu, cependant, ont signalé que son travail, lui aussi, pourrait enfin être en danger.

Alors que ses troupes battent en retraite, le chef de la défense russe subit des pressions chez lui

Contrairement à l’Ukraine, où les principaux généraux, dont le commandant en chef, Valery Zaluzhny, et Oleksandr Syrsky, qui ont dirigé la récente offensive de Kharkiv, sont désormais des personnalités vénérées, il a souvent été difficile de savoir qui en Russie dirige réellement la guerre. Les changements de personnel sont souvent effectués avec peu d’annonce publique et se répercutent dans les médias russes avec peu ou pas d’explications.

Vendredi, RBC a annoncé que le commandant du district militaire de l’est de la Russie, le colonel général Alexander Chaiko, avait été remplacé par le lieutenant général Rustam Muradov. Aucune explication n’a été donnée pour le changement.

Dans une rare annonce publique de changements de personnel, le ministère russe de la Défense a déclaré à la fin du mois dernier qu’il avait limogé le général responsable du “soutien logistique des forces armées”, Dmitri Boulgakov, et nommé à sa place le colonel général Mikhail Mizintsev.

Mizintsev était un personnage obscur avant la guerre en Ukraine, mais il a gagné le surnom macabre de “boucher de Marioupol” après que des responsables et des militants ukrainiens l’ont accusé d’avoir orchestré un siège brutal de la ville portuaire du sud de l’Ukraine qui a tué des milliers de civils et rasé des bâtiments résidentiels.

Et vendredi, la flotte russe de la mer Noire a admis après des semaines de spéculations qu’elle avait remplacé son commandant, l’amiral Igor Osipov, par le vice-amiral Viktor Sokolov qui s’était engagé à “augmenter la préparation au combat de la flotte”.

Fin avril, l’Ukraine a coulé le vaisseau amiral de la flotte, le croiseur Moskva, avec une frappe audacieuse mais réussie à l’aide de deux missiles anti-navires Neptune. Le jour de la Marine, en juillet, le quartier général de la flotte de la mer Noire a été attaqué par un drone de combat de fortune qui a largué un engin explosif sur son toit, une attaque symbolique qui symbolisait la capacité de l’Ukraine à frapper profondément les positions russes.

Alors que la guerre en Ukraine faiblit, les Russes posent une question risquée : Poutine pourrait-il tomber ?

Les récentes annonces publiques de licenciements peuvent refléter un impératif croissant de satisfaire les demandes de blâme et de responsabilité. Ces appels, et les critiques de l’effort de guerre en général, ont été amplifiés depuis la déclaration de Poutine d’une mobilisation militaire partielle le mois dernier, qui a conduit plus de 200 000 hommes en âge de combattre à fuir le pays et a déclenché des plaintes de colère contre des hommes appelés à tort au service et les conscrits recevant un mauvais traitement, y compris une nourriture minimale et des armes rouillées.

Après une longue série d’échecs et quelques victoires significatives, les couteaux semblent maintenant être sortis pour les généraux russes, au milieu des critiques d’éminents correspondants militaires russes, de propagandistes de la télévision d’État et même de membres du parlement normalement obéissant.

Deux législateurs russes – le président du comité de défense Andrey Kartapolov et le comité anti-corruption Vasily Piskarev – tiennent des réunions à huis clos dans la chambre basse du parlement, la Douma d’État, pour examiner la «situation avec l’approvisionnement de l’armée russe. ”

Kartapolov et Piskarev ont également envoyé une demande écrite au procureur général, lui demandant d’enquêter sur “comment le financement a été gaspillé à l’arrière” – alléguant que les commandants ont pillé le budget militaire.

Le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, qui a envoyé ses propres combattants en Ukraine, a qualifié le commandant du district militaire central, Alexander Lapin, de chef “sans talent” et de “népotisme” à la tête de l’état-major, pour déployer des combattants de l’une des zones séparatistes pro-russes autoproclamées sans soutien ni préparation appropriés.

“Le colonel général a déployé des combattants mobilisés de la République populaire de Louhansk et d’autres unités sur toutes les frontières de la direction de Lyman, mais ne leur a pas fourni de communication, n’a pas assuré la coordination et un approvisionnement adéquat en munitions”, a écrit Kadyrov dans un article cinglant. samedi dernier.

Des critiques, dont Kadyrov, ont accusé des officiers supérieurs de mentir sur ce qui se passe sur le front.

“Il faut arrêter de mentir”, a déclaré Kartapolov, le président du comité de la défense, en s’en prenant à Soloviev Live, une chaîne en ligne dirigée par le principal propagandiste de la télévision d’État Vladimir Soloviev. « Presque tous les villages frontaliers de la région de Belgorod ont été détruits, mais nous l’apprenons de n’importe qui : gouverneurs, chaînes Telegram, correspondants militaires. Mais pas le ministère de la Défense », a déclaré Kartapolov.

Dans une autre émission cette semaine, Soloviev a déclaré que “les mensonges à tous les niveaux doivent être punis le plus sévèrement”.

“Je ne prétends pas connaître l’art de la guerre, mais quelle est l’idée de génie derrière les plans d’état-major maintenant?” Soloviev a demandé rhétoriquement. « Pensez-vous que le temps est de notre côté ? [Ukrainians] avez concentré des armes et des mercenaires… et qu’avez-vous fait pendant ce temps ?

Selon Conflict Intelligence Team (CIT), un groupe indépendant qui surveille les activités militaires russes en Ukraine depuis 2014, le colonel général Gennady Zhidko a succédé à Dvornikov en mai en tant que commandant général de la guerre russe.

Le limogeage de Dvornikov pourrait être lié à la destruction de la 58e armée interarmes, normalement stationnée dans le sud de Vladikavkaz, qui a été saluée comme l’une des armées russes les plus prêtes au combat et la clé de l’invasion de la Géorgie en 2008, a rapporté le service russe de la BBC.

Mais Zhidko, qui détenait également le titre de vice-ministre de la Défense, dans ce qui semble être une tendance accablante pour les généraux en Ukraine, a été aux commandes pendant environ un mois avant que d’autres problèmes n’apparaissent, et il a été rétrogradé à la tête du district militaire de l’Est. .

On ne sait pas quel général dirige actuellement l’opération de guerre russe globale.