Selon Dmitri Peskov, toute tentative des entreprises russes ciblées par les États-Unis de défendre leurs droits devant les tribunaux est la bienvenue.

Moscou salue les efforts des entreprises russes pour se défendre légalement, a déclaré vendredi à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il répondait à une question concernant des informations selon lesquelles une entreprise russe envisageait de poursuivre le FBI aux États-Unis pour des accusations de contenu faux.

ANO Dialog, spécialisée dans la lutte contre les contrefaçons, a déclaré cette semaine au quotidien économique Kommersant qu’elle envisageait de contester les accusations de l’agence selon lesquelles elle diffuserait des contenus trompeurs en ligne. L’entreprise fait partie des entités et des individus que les États-Unis ont désignés comme « acteurs parrainés par l’État russe » et accusés de tenter de saper leurs processus électoraux.



« Bien entendu, nous soutenons toute tentative [by targeted companies] pour défendre leurs droits devant les tribunaux », » a déclaré Peskov. « Ceux de nos organisations et médias – étatiques et non étatiques – qui font cela… leurs droits doivent être défendus par tous les moyens légaux. » » a-t-il déclaré.

Le porte-parole du Kremlin a toutefois exprimé des doutes quant à l’impartialité des tribunaux américains.

« On peut supposer avec un haut degré de certitude que dans de tels cas, les tribunaux américains perdront immédiatement leur impartialité, leur équilibre et leur équité. Ils oublieront ces principes. » a déclaré Peskov.



« Par conséquent, il n’y a pas beaucoup d’espoir quant à la possibilité d’un examen véritablement impartial de telles affaires devant les tribunaux américains. »

Vladimir Tabak, PDG d’ANO Dialog, a déclaré à Kommersant que l’entreprise nie catégoriquement ces accusations, qui, selon lui, ont été portées par le ministère américain de la Justice et le département du Trésor. « témoignage d’un agent du FBI. »

















« Les témoignages de responsables américains ont montré que des contrefaçons pouvaient être diffusées, par exemple par des agents du FBI et des représentants du ministère américain de la Justice et d’autres agences. » Tabak a déclaré.

Jeudi, Tabak a déclaré aux journalistes que la société avait engagé des avocats américains, notant que la date du dépôt de la plainte serait déterminée dans un avenir proche. « Nous allons poursuivre le FBI en justice dans l’État de Pennsylvanie », dit-il.

Le PDG d’ANO Dialog a également annoncé la création d’une association internationale pour le fact-checking, affirmant que l’objectif est de lancer des services pour réfuter les informations. Il s’agira d’un projet commun avec des pays « amis » de la Russie et d’autres organisations partageant les mêmes points de vue et valeurs, selon Tabak.