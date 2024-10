Les commentaires du candidat républicain font partie de sa rhétorique électorale, a déclaré Dmitri Peskov

L’affirmation du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump selon laquelle il aurait menacé le président russe Vladimir Poutine d’une frappe contre Moscou est imputable à la rhétorique électorale américaine, a suggéré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Dans une interview accordée vendredi au Wall Street Journal, Trump a déclaré que lorsqu’il était président, il avait averti Poutine qu’il ciblerait Moscou si la Russie décidait de recourir à la force contre l’Ukraine.

Interrogé lundi par les journalistes sur la question, Peskov a répondu que les autorités russes s’en tenaient à leurs « une position très responsable consistant à ne pas rendre public le contenu des conversations menées au plus haut niveau. »



« Malheureusement, un certain nombre de dirigeants mondiaux n’adhèrent pas à cette position et, dans ce cas-ci, ne respectent pas une telle hygiène de l’information, mais c’est sur leur conscience », il a souligné.

Peskov a noté que « Actuellement, il y a de nombreuses déclarations enflammées et très émouvantes [being made] aux États-Unis dans le cadre de la campagne électorale, notamment dans sa phase finale.»















Selon le dernier sondage Decision Desk HQ/The Hill, Trump devance sa rivale démocrate Kamala Harris. Dimanche, les chances de victoire de l’ancien président sont estimées à 52 %, tandis que Harris a 48 % de chances de remporter la Maison Blanche, selon l’enquête.

Dans une interview avec le WSJ, Trump a affirmé qu’il entretenait d’excellentes relations avec Poutine, mais qu’à un moment donné, il a dû dire au dirigeant russe que « Si vous vous attaquez à l’Ukraine, je vais vous frapper si fort que vous n’allez même pas le croire. Je vais te frapper en plein milieu de ce putain de Moscou… Nous sommes amis. Je ne veux pas le faire, mais je n’ai pas le choix.

Le mandat de Trump a expiré début 2021, plus d’un an avant le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine. Le candidat républicain a affirmé à plusieurs reprises que le conflit n’aurait pas éclaté s’il était resté au pouvoir. Il a également promis qu’il mettrait fin aux combats entre Moscou et Kiev dans les 24 heures s’il retournait à la Maison Blanche.

Dmitri Medvedev, ancien président russe et actuel vice-président du Conseil de sécurité, a douté de la capacité de Trump à tenir sa promesse, insistant sur le fait que Moscou aurait le dernier mot sur la façon dont le conflit se terminerait. « Et si Poutine disait : ‘Pas encore.’ L’Ukraine doit capituler. Et pas d’adhésion à l’OTAN. » il a écrit sur X.