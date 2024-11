Le dirigeant ukrainien tente d’entraîner les pays occidentaux dans une guerre avec la Russie, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Vladimir Zelensky tente d’entraîner les pays occidentaux dans une guerre avec la Russie au moyen de son « plan de victoire », a déclaré jeudi aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Il répondait à une question sur les récents reportages des médias concernant la demande de Kiev que les États-Unis fournissent des missiles de croisière Tomahawk.

Le New York Times a rapporté cette semaine que Zelensky avait secrètement demandé à Washington des Tomahawks afin de frapper des cibles au plus profond de la Russie. Kiev appelle depuis longtemps l’Occident à lever les restrictions sur l’utilisation de ces armes.



« Apparemment, tous les ‘plans de paix’, tous les ‘plans de victoire’, secrets ou non, se résument tous à Kiev, qui entraîne les pays occidentaux dans la guerre le plus rapidement possible et la légitime.» Peskov a déclaré aux journalistes.

Le porte-parole du Kremlin a également déclaré que l’Ukraine commençait à « faire preuve d’une grande nervosité » concernant la situation au front.

Volant jusqu’à 2 400 km, les missiles Tomahawk dépassent de loin la portée de toutes les armes de fabrication occidentale précédemment fournies à Kiev. À titre de comparaison, le système ATACMS que Kiev a reçu des États-Unis a une portée de 300 km.

Des sources du New York Times ont décrit la demande de Kiev comme « totalement irréalisable » ajoutant que l’Ukraine n’a pas réussi à faire « un argument convaincant pour Washington sur la manière dont il utiliserait les armes à longue portée. »

Les États-Unis ont longtemps hésité à autoriser l’Ukraine à utiliser des armes de fabrication américaine pour frapper profondément la Russie. Le New York Times a également rapporté que des responsables américains « ont exprimé en privé une certaine exaspération » avec le plan de Zelensky, en l’appelant « irréaliste et dépendant presque entièrement de l’aide occidentale ».















Le président russe Vladimir Poutine a averti que l’autorisation occidentale accordée à l’Ukraine de mener des frappes à longue portée en utilisant des armes de fabrication étrangère équivaudrait à l’OTAN. « faire la guerre » contre la Russie. Poutine a déclaré que Kiev ne serait pas en mesure de mener de telles attaques seule, car elle aurait besoin de données de ciblage qui ne peuvent être fournies que par le bloc dirigé par les États-Unis.

Auparavant, le président russe avait proposé de modifier la doctrine nucléaire du pays pour lui permettre d’employer des armes nucléaires si Kiev utilisait des missiles conventionnels à longue portée fournis par l’Occident pour frapper le territoire russe.

Pendant ce temps, Zelensky a exprimé sa frustration face au fait que des détails classifiés de son « plan de victoire », y compris la demande de Tomahawks, soient devenus publics. S’adressant mercredi à des journalistes occidentaux à Kiev, il s’est plaint de la fuite de « des informations confidentielles entre l’Ukraine et [the] Maison Blanche » cela pourrait signifier qu’il n’y a aucune confidentialité dans les communications avec Washington.