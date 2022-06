Le Kremlin qualifie les Américains capturés de « soldats de fortune »

Les deux se battaient avec un petit groupe de soldats étrangers et ont disparu au combat lorsque leur peloton a essuyé des tirs nourris dans un village près de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, à environ 40 km de la frontière russe.

En vertu des Conventions de Genève, les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité et sont protégés contre les poursuites pour avoir pris part aux hostilités. La seule exception concerne les poursuites pour crimes de guerre.

Mais M. Peskov a déclaré que les hommes ne faisaient pas partie de l’armée ukrainienne et n’avaient donc pas droit aux protections de la Convention de Genève accordées aux combattants. M. Drueke est un ancien sergent d’état-major de l’armée américaine qui a effectué deux tournées en Irak, tandis que M. Huynh est un ancien marine.

Le cas des deux hommes a souligné les périls auxquels sont confrontés des milliers de volontaires étrangers partis combattre en Ukraine. Plus tôt ce mois-ci, un tribunal de l’est de l’Ukraine occupée par la Russie a condamné à mort trois combattants étrangers, accusant les hommes, britanniques et marocains, d’être des mercenaires qui avaient l’intention de commettre des actes terroristes. Des experts juridiques ont déclaré que le procès et les peines draconiennes semblaient calculés comme un avertissement aux volontaires étrangers de ne pas prendre les armes contre la Russie.