MOSCOU – Aleksei Zakharov, professeur d’économie à Moscou, s’est fait injecter le vaccin russe contre le coronavirus dans le haut du bras ce week-end.

Obtenir la photo a été une décision facile, a-t-il déclaré – non pas parce que le gouvernement russe a déclaré que c’était sûr, mais parce que de nombreux Russes ont partagé leur expérience sur les réseaux sociaux.

«Je fais bien plus confiance à la collecte d’informations à la base, bien sûr, qu’à ce que dit l’État, du moins avant que les résultats des tests ne soient disponibles et publiés dans un journal médical», a déclaré M. Zakharov, 44 ans, lors d’un entretien téléphonique lundi. déjà clair d’une légère fièvre – un effet secondaire du vaccin. «Il n’y a pas d’option sûre et sans risque ici. Soit vous recevez le vaccin, soit vous risquez de tomber malade. »

La Russie a rendu son vaccin contre le coronavirus disponible gratuitement ces derniers jours aux enseignants, aux travailleurs médicaux et aux employés des services sociaux de moins de 61 ans à Moscou. Mais plus encore qu’en Occident, un manque de confiance entrave le déploiement d’un vaccin par la Russie: les scientifiques du pays ont peut-être fait de grands progrès dans la lutte contre la pandémie, mais de nombreux Russes ne sont pas prêts à le croire.