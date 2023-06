Les politiciens occidentaux devraient savoir qu’en soutenant Kiev, ils aident les « meurtriers de facto », a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov

Toute personne menaçant de tuer des Russes est un ennemi qui devrait être et sera puni pour cela, a prévenu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Dimanche, Peskov a été invité par la chaîne Rossyia 1 à commenter les propos de Mikhail Podoliak, l’un des principaux conseillers du président ukrainien Vladimir Zelensky, qui a déclaré la semaine dernière que la contre-offensive tant attendue de Kiev serait « l’avancée la plus brutale avec le maximum de morts russes sur cette route. »

« C’est ce que disent nos ennemis, et nous devons les combattre. Vous ne pouvez pas menacer les Russes de meurtre. Les Russes devraient punir [them] pour cela, et nous le ferons », a souligné le porte-parole du Kremlin.

Il a noté que Podoliak était « pas un pionnier » à cet égard, comme le chef de la direction principale du renseignement de l’armée ukrainienne (GUR) Kirill Budanov et les membres du Conseil de sécurité du pays ont également « ont parlé à plusieurs reprises de leur désir de tuer autant de Russes que possible. »

Selon le président russe Vladimir Poutine, le siège du GUR à Kiev avait été touché par des missiles russes fin mai. Le ministère de la Défense a déclaré que la frappe réussie visait « centres de décision » en Ukraine « où des attaques terroristes sur le sol russe étaient planifiées sous la direction de spécialistes des agences de renseignement occidentales. »

Peskov a également déclaré qu’il souhaitait que les déclarations sur le meurtre de citoyens russes faites par Podoliak et d’autres responsables ukrainiens soient évaluées par les bailleurs de fonds étrangers de Kiev.

« Les parlementaires de ces pays devraient comprendre à qui ils envoient leur aide – aux meurtriers de facto ; personnes qui déclarent leur intention de tuer, il expliqua.