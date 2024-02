Le Kremlin pleure à cause de la réprimande de Poutine du « vieux inutile » de Biden

Le Kremlin a réagi avec une fureur prévisible jeudi après que le président Joe Biden a publiquement qualifié son homologue russe de « SOB fou », un porte-parole de Vladimir Poutine accusant le démocrate d’avoir fait ce commentaire grossier dans le cadre d’un acte raté de « cow-boy hollywoodien ».

Biden a fait cette remarque lors d’une collecte de fonds à San Francisco mercredi soir tout en discutant des menaces relatives de guerre nucléaire et de catastrophe climatique. “Nous avons des gens fous comme Poutine et d’autres et nous devons toujours nous inquiéter d’un conflit nucléaire, mais la menace existentielle pour l’humanité est le climat”, a déclaré Biden aux donateurs, selon Reuters.

Jeudi, Moscou a riposté avec ses propres insultes.

“L’utilisation d’un tel langage contre le chef d’un autre Etat par le président des Etats-Unis ne portera probablement pas atteinte à notre président, le président Poutine”, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Reuters. “Mais cela avilit ceux qui utilisent un tel vocabulaire.”

Peskov a ajouté que le commentaire de Biden était « probablement une sorte de tentative de ressembler à un cow-boy hollywoodien ».

“Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit possible”, a poursuivi Peskov. « M. Poutine a-t-il déjà utilisé un mot grossier pour s’adresser à vous ? Cela n’est jamais arrivé. Par conséquent, je pense qu’un tel vocabulaire rabaisse l’Amérique elle-même. » Il aurait mis fin à cette discussion en qualifiant le langage de Biden de honte pour les États-Unis.

Dmitri Medvedev, un fervent partisan de Poutine, était également apparemment contrarié par les commentaires de Biden. Il a déclaré que la véritable menace existentielle pour l’humanité provenait de « vieux bonhommes inutiles, comme Biden lui-même ». L’ancien président russe a également accusé le dirigeant américain d’être « sénile » et « prêt à déclencher une guerre en Russie ».

Le Kremlin a déjà critiqué Biden et d’autres dirigeants occidentaux pour avoir accusé Poutine d’être responsable de la mort du chef de l’opposition russe Alexei Navalny.

Biden a déclaré que la disparition du critique incarcéré de Poutine « était une conséquence de quelque chose que Poutine et ses voyous ont fait ». Peskov a déclaré que de telles allégations étaient « absolument enragées » et inacceptables. La guerre en cours en Ukraine et les inquiétudes des États-Unis concernant le déploiement d’armes nucléaires par la Russie dans l’espace ont également contribué à des relations tendues entre Washington et Moscou, qui sont aujourd’hui dans leur pire état depuis la fin de la guerre froide.

La Maison Blanche a été contrainte de nier que Biden ait fait des commentaires NSFW sur un autre leader mondial au début du mois. Un rapport affirmait que le démocrate avait qualifié en privé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de « putain de méchant », le porte-parole de Biden, Andrew Bates, affirmant que le président « n’avait pas dit cela et ne le dirait pas non plus ».

Biden a également bouleversé la campagne de Donald Trump avec ses commentaires lors de la collecte de fonds. Le président s’est moqué de son rival républicain, comparant ses problèmes juridiques aux souffrances endurées par Navalny, Trump déclarant cette semaine à une mairie de Fox News que le jugement de 350 millions de dollars dans son affaire de fraude commerciale était « une forme de Navalny ».

“Si j’étais ici il y a 10 ou 15 ans et disais tout cela, vous penseriez tous que je devrais m’engager”, a déclaré Biden lors de la collecte de fonds. En réponse, un porte-parole de la campagne Trump a déclaré Politique: “Le tordu Joe Biden dit à haute voix la partie silencieuse, il devrait s’engager en raison de l’échec total qu’il a été pour ce pays, et de la misère et de la destruction qu’il a causées.”