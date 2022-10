Le Kremlin pense qu’Erdogan proposera une médiation à l’Ukraine

La Turquie entretient de bonnes relations avec la Russie et l’Ukraine.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontrera le dirigeant russe Vladimir Poutine pour arbitrer les négociations avec l’Ukraine.

Moscou pense que le président turc Recep Tayyip Erdogan proposera “officiellement” lors d’une prochaine réunion avec le dirigeant russe Vladimir Poutine au Kazakhstan de servir de médiateur dans les négociations avec l’Ukraine, a déclaré mercredi un assistant du Kremlin.

“Les Turcs proposent leur médiation. Si des pourparlers ont lieu, ils se dérouleront très probablement sur leur territoire : à Istanbul ou à Ankara”, a déclaré à la presse à Moscou le conseiller en politique étrangère du Kremlin, Iouri Ouchakov.

Il a ajouté qu'”Erdogan proposera probablement quelque chose officiellement” lors de discussions avec Poutine dans la capitale kazakhe Astana jeudi.

La Turquie, membre de l’OTAN, qui est restée neutre tout au long du conflit en Ukraine, entretient de bonnes relations avec ses deux voisins de la mer Noire, la Russie et l’Ukraine, et s’est abstenue de se joindre aux sanctions occidentales contre Moscou.

“La Turquie, par principe, ne se joint pas aux sanctions illégales de l’Occident. Et cette position de la Turquie donne un élan supplémentaire à l’expansion de la coopération commerciale et économique”, a déclaré Ouchakov.

La Turquie a accueilli à deux reprises des pourparlers entre Moscou et Kyiv, notamment une réunion en personne en mars du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et de son homologue ukrainien Dmytro Kuleba, les premiers pourparlers de haut niveau à avoir lieu après que Moscou a envoyé des troupes en Ukraine.

Cependant, les négociations de paix sont depuis au point mort et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu’il ne tiendrait aucun pourparler avec Poutine après que le Kremlin ait affirmé avoir annexé quatre territoires ukrainiens.

Interrogé sur la promesse de Zelensky, Ouchakov a déclaré aux journalistes : “Je voudrais lui dire : ne jamais dire jamais”.

La Turquie et les Nations Unies avaient négocié un accord historique avec Moscou et Kyiv qui désignait trois ports pour que l’Ukraine envoie des approvisionnements en céréales indispensables à travers un blocus russe.

Mais la Russie a critiqué l’accord, se plaignant que ses propres exportations avaient souffert et affirmant sans preuve que la plupart des livraisons arrivaient en Europe, et non dans les pays pauvres où les céréales étaient le plus nécessaires.

La Turquie a également joué un rôle clé dans l’un des plus importants échanges de prisonniers entre la Russie et l’Ukraine depuis le début de la campagne militaire de Moscou, au cours duquel plus de 200 prisonniers ont été libérés.

Erdogan tient à stimuler les échanges avec Moscou alors qu’il tente de stabiliser l’économie turque en difficulté à l’approche des élections de juin prochain.

Avant leur rencontre, Poutine a proposé la création d’un pôle énergétique en Turquie après la découverte de plusieurs fuites sur les gazoducs Nord Stream vers l’Europe.

La Russie pourrait “se déplacer vers la région de la mer Noire… sa principale voie d’approvisionnement en carburant et en gaz vers l’Europe via la Turquie, créant ainsi le plus grand hub gazier de Turquie”, a déclaré Poutine lors d’un forum sur l’énergie à Moscou.