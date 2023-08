Le Kremlin nie tout lien avec le crash de l’avion Wagner qui aurait pu tuer Prigojine

Commentez cette histoire Commentaire

Le Kremlin a sèchement rejeté vendredi les spéculations généralisées selon lesquelles il aurait ordonné l’assassinat du chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, les qualifiant de « mensonges », déclarant qu’une enquête était en cours pour en établir la cause. Après que le président Vladimir Poutine ait qualifié jeudi Prigojine d' »homme talentueux » qui « a commis des erreurs », le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a évoqué la « mort tragique » des passagers de l’avion Embraer qui s’est écrasé mercredi dans la région de Tver. de Russie, « y compris Eugène Prigojine ». Les 10 personnes à bord sont mortes, dont trois membres d’équipage.

« Nous devons aborder ce sujet sur la base de faits », a déclaré Peskov, condamnant ce qu’il a qualifié de « mensonges » sur l’incident survenu en Occident. « Il n’y a pas beaucoup de faits. Ils doivent être découverts au cours d’actions d’enquête. Hier, le président a déclaré qu’il attendait les résultats de l’enquête, qui sera achevée dans un avenir proche.»

Le porte-parole du Kremlin, souvent acerbe, a ridiculisé les spéculations occidentales selon lesquelles le crash était présenté « sous un certain angle » comme un assassinat ordonné par Poutine – cependant, parmi l’élite russe, nombreux sont ceux qui pensent que le krach a été provoqué par le Kremlin.

Peskov a également nié que Poutine ait rencontré Prigojine peu avant la mort présumée du chef Wagner, après qu’un reportage sur une chaîne Telegram connue pour ses fuites provenant des agences de sécurité russes ait affirmé que cela avait eu lieu.

L’assassinat présumé a intimidé l’élite russe, beaucoup y voyant le signe que toute déloyauté perçue – ou même toute dissidence sur la guerre – ne sera pas tolérée dans l’État de plus en plus autoritaire de Poutine, avec sa longue histoire d’emprisonnement, de meurtre ou d’empoisonnement de ses détracteurs.

Les responsables américains ont déclaré qu’il était possible que l’avion d’affaires Embraer de Prigozhin ait été détruit par une explosion à bord, notant qu’il n’y avait aucun signe de lancement de missile visant l’avion. Des théories similaires ont circulé sur les chaînes russes Telegram, se concentrant principalement sur la possibilité que des explosifs aient été placés à bord de l’avion.

Poutine a fait ses premiers commentaires jeudi sur l’accident d’avion qui aurait également tué d’autres hauts responsables du groupe, décapitant ainsi une force qui était autrefois centrale dans la guerre russe en Ukraine et qui a toujours des combattants déployés en Afrique et au Moyen-Orient. Poutine a présenté ses condoléances aux familles des victimes, mais a déclaré qu’une enquête approfondie « prendrait du temps ».

Le service de presse de Prigozhin n’a pas confirmé sa mort, bien que certaines chaînes Telegram affiliées à Wagner pleurent sa disparition.

La première évaluation du gouvernement américain était que Prigojine avait probablement été tué dans l’accident, a annoncé jeudi le Pentagone. Brick. Le général Patrick Ryder, secrétaire de presse du Pentagone, a refusé de dire si le gouvernement américain croyait que Prigozhin avait été assassiné, affirmant que « nous continuons à évaluer la situation ».

Malgré les efforts du Kremlin depuis juin pour détruire la réputation de Prigojine et le présenter comme un voyou avide cherchant à gagner de l’argent dans la guerre, des monuments commémoratifs spontanés ont continué à surgir à travers le pays jeudi et vendredi, présentant des photographies des dirigeants, de Prigojine et de son commandant des opérations. Dmitri Outkine. Les gens ont placé des fleurs et des drapeaux Wagner sur les écrans, signe de la réputation du groupe en Russie comme la force d’assaut la plus compétente du pays.

Même si Poutine a décidé de reprendre le contrôle du pays après la rébellion, la popularité persistante de Wagner reste délicate pour le Kremlin, compte tenu des spéculations largement répandues en Russie selon lesquelles Poutine était à l’origine d’un krach.

Sergueï Markov, analyste pro-Kremlin et ancien conseiller de Poutine, a déclaré que les remarques positives de Poutine jeudi à propos de Wagner et, dans une moindre mesure, de Prigozhin, visaient à dissiper les soupçons en Russie selon lesquels il était à l’origine de l’accident d’avion.

« Il y a des monuments commémoratifs spontanés à la mémoire de Prigojine et d’Outkine dans tout le pays », a écrit Markov sur Telegram, ajoutant qu’il était évident que « Prigojine est un héros du peuple. Il était vraiment aimé. Vous ne pouvez pas organiser quelque chose comme ça.

À l’échelle mondiale, a-t-il ajouté, « Wagner et Prigojine sont la principale manifestation de la force de la Russie et du peuple russe, que l’on voit dans le monde dans la crise ukrainienne ». Mais il a insisté sur le fait que Poutine pourrait réussir à récupérer la popularité de Wagner et sa réputation d’héroïque. en tant que force militaire efficace.

«Si les funérailles de Prigojine, d’Outkine et d’autres dirigeants de Wagner sont publiques, elles se transformeront en une immense manifestation du soutien populaire à la ligne politique de Poutine en faveur d’une confrontation forcée entre la Russie et l’Occident et d’une liquidation forcée du régime néo-nazi russophobe. en Ukraine », a soutenu Markov.

Poutine a pris des mesures pour restaurer son autorité depuis la rébellion de Prigojine en juin avec le limogeage de plusieurs généraux russes de haut rang proches du leader Wagner ou qui avaient parlé des échecs de l’armée, dont le général Sergueï Surovikine, surnommé « le général Armageddon » pour ses tactiques impitoyables en Syrie et en Ukraine.

Des nationalistes radicaux ont également été visés, notamment l’ancien officier des renseignements et blogueur militaire Igor Girkin, qui a été arrêté et emprisonné le mois dernier après avoir attaqué Poutine pour sa gestion de la guerre.

Après l’accident, la police russe a perquisitionné les familles des membres du groupe Wagner, posant des questions sur d’éventuels troubles résultant de l’accident, selon le média Baza, une chaîne Telegram proche des forces de l’ordre russes.

Natalia Abbakumova à Riga, Lettonie, a contribué à ce rapport