Le Kremlin nie que Poutine ait fui Moscou alors que l’avion disparaît du radar de vol

Le Kremlin a nié que Vladimir Poutine ait fui Moscou en avion après avoir affirmé que la Russie « fait face à la trahison » des membres du groupe mutiné Wagner.

L’un des nombreux avions que Poutine utilise pour des visites officielles a décollé de Moscou à 14 h 15, heure locale, selon Flight Radar, qui suit les avions en temps réel.

Moins d’une demi-heure plus tard, il a disparu du radar à environ 150 kilomètres de la résidence officielle de M. Poutine.

« Poutine travaille au Kremlin », a déclaré son porte-parole Dmitri Peskov à l’agence de presse Tass, interrogé sur des informations selon lesquelles il se rendrait dans le nord-ouest, peut-être à Saint-Pétersbourg.

Les données de FlightRadar ont rapporté qu’à 15h06, l’avion a disparu des radars près de la région de Tver.

On pense que l’une des résidences de Poutine est située dans la région de Tver.

Le vice-Premier ministre Denis Manturov a quitté samedi la Russie pour la Turquie, selon plusieurs informations.

Cela survient après que le chef mercenaire russe Yevgeny Prigozhin a affirmé que lui et ses troupes avaient pris le contrôle de sites clés à Rostov-on-Don, une plaque tournante logistique majeure, y compris l’aérodrome.

Un message audio sur l’application de médias sociaux Telegram a détaillé que les combattants de Prigozhin avaient traversé la frontière et étaient « prêts à mourir » face à ceux qui se trouvaient sur leur chemin.

« Nous sommes tous prêts à mourir. Tous les 25 000, puis 25 000 autres », a-t-il déclaré, après avoir accusé plus tôt les hauts gradés russes de lancer des frappes contre ses hommes», a-t-il déclaré.

« Nous mourons pour le peuple russe. »

Prigozhin s’est ensuite rendu sur la chaîne Wagner Telegram pour partager un message effrayant pour le président russe.

« Poutine a fait le mauvais choix. Tant pis pour lui », a-t-il écrit.

« Bientôt, nous aurons un nouveau président. »

Cependant, Poutine n’a pas tardé à doubler ceux qui travaillent en dehors de son régime et a mis en garde samedi matin contre une « punition inévitable » pour quiconque divise la société russe.

Des membres du groupe Wagner sont assis au sommet d’un char dans une rue de la ville de Rostov-sur-le-Don (AFP via Getty Images)

« C’est une campagne criminelle. Cela équivaut à une mutinerie armée », a déclaré Poutine.

« La Russie se défendra et repoussera cette décision. Nous luttons pour la vie et la sécurité de nos citoyens et notre intégrité territoriale.

« Face à ceux qui se battent sur le front, c’est un coup de poignard dans le dos des troupes et du peuple de Russie. »

Wagner est un groupe paramilitaire privé dirigé par Prigozhin qui prétend actuellement avoir plus de 25 000 combattants sous ses ordres.