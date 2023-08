Le Kremlin nie avoir abattu un avion qui transportait prétendument le chef de guerre Wagner qui a croisé Poutine : « Mensonge absolu »

Le gouvernement russe nie toute implication dans la catastrophe aérienne qui aurait tué cette semaine le chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine.

Le Kremlin a repoussé les spéculations selon lesquelles Le président russe Vladimir Poutine était à l’origine du désastre, qualifiant de telles accusations de « mensonge complet ».

« En ce moment, bien sûr, il y a beaucoup de spéculations autour de cet accident d’avion et de la mort tragique des passagers de l’avion, dont Eugène Prigojine », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à la presse lors d’une conférence téléphonique. « Bien sûr, en Occident, ces spéculations sont présentées sous un certain angle, et tout cela est un mensonge total », a-t-il ajouté.

POUTINE BRIS LE SILENCE SUR LA MORT DU SEIGNEUR DE GUERRE WAGNER PRIGOZHIN ALORS QUE LES QUESTIONS TOURBILLONNENT SUR L’ACCIDENT D’AVION

Le porte-parole du Kremlin a éludé la question de savoir si la mort de Prigojine a été concrètement confirmée, affirmant que « dès maintenant, toutes les analyses médico-légales nécessaires, y compris les tests génétiques, seront effectuées. Une fois que certaines conclusions officielles seront prêtes à être publiées, elles seront libéré. »

Prigojine, le fondateur de Le groupe russe Wagner qui a contesté le pouvoir de Vladimir Poutine il y a quelques mois, a été tué mercredi dans un accident d’avion qui a fait 10 morts près de Moscou, rapportent les médias d’État.

L’avion d’affaires se rendait de la capitale russe à Saint-Pétersbourg lorsqu’il s’est écrasé dans la région de Tver, selon l’agence de presse TASS.

ZELENSKYY DÉCLARE L’UKRAINE NON IMPLIQUÉE DANS LE CRASH DE L’AVION DU PROPRIÉTAIRE DU GROUPE WAGNER, PRIGOZHIN

Poutine a parlé pour la première fois jeudi de la mort de Prigozhin, exprimant sa sympathie et ses condoléances sans aborder les accusations de jeu déloyal.

« Je connais Prigojine depuis très longtemps, depuis le début des années 1990. C’était un homme au destin complexe et il a commis de graves erreurs dans la vie », a déclaré le président russe. « Il a obtenu les résultats dont il avait besoin à la fois pour lui-même et, lorsque je le lui ai demandé, pour la cause commune, comme ces derniers mois. C’était une personne talentueuse, un homme d’affaires talentueux. Il a travaillé non seulement dans notre pays et a obtenu des résultats, mais aussi à l’étranger, en Afrique notamment. Il y était impliqué dans le pétrole, le gaz, les métaux précieux et les pierres.

Sans reconnaître les spéculations internationales selon lesquelles le gouvernement russe serait impliqué dans la mort du chef mercenaire, Poutine a assuré qu’une enquête était en cours.

LES TROUPES WAGNER PLEURENT PRIGOZHIN APRÈS UN CRASH D’AVION

« Pour autant que je sache, c’est seulement hier qu’il est rentré d’Afrique. Il a rencontré des responsables ici. Mais ce qui est absolument clair, le chef de la commission d’enquête m’a dit ce matin, qu’ils ont déjà ouvert une enquête préliminaire sur cet incident. Et il sera mené à bien dans son intégralité et jusqu’au bout », a déclaré Poutine. « Cela ne fait aucun doute ici. Nous verrons ce que diront les enquêteurs dans un avenir proche. Des tests, techniques et génétiques, sont actuellement effectués. Cela prend du temps. »

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a nié toute implication dans la mort présumée de Prigozhin et a pointé du doigt Poutine.

« Nous ne sommes pas impliqués dans cette situation, c’est sûr », a déclaré jeudi le président. « Je pense que tout le monde sait qui est impliqué. »

Des personnalités médiatiques et des responsables gouvernementaux ont émis l’hypothèse que Poutine était à l’origine de l’explosion qui aurait coûté la vie au chef de guerre mercenaire – mais les médias ont publié des rapports contenant des informations contradictoires de la part du gouvernement fédéral américain.

Rebekah Koffler, analyste du renseignement militaire stratégique et ancien haut responsable de l’Agence américaine de renseignement de défense (DIA), a déclaré à Fox News Digital que les rapports des médias d’État russes devraient être considérés avec scepticisme, compte tenu de l’agenda de Moscou.

« Pour l’instant, nous manquons de confirmation indépendante quant à la crédibilité des informations des médias russes ou de l’Agence fédérale du transport aérien sur la mort de Prigojine », a-t-elle déclaré. « Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles Moscou veut nous faire croire que Prigojine est mort. S’il est effectivement mort dans l’accident d’avion, c’est probablement le résultat de l’opération d’assassinat, des ‘actes humides’ dans le commerce russe, menée sur ordre de Poutine. »