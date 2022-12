Le Kremlin montre des fissures alors que Poutine licencie un autre général, selon les services de renseignement britanniques

La porte tournante des généraux du président russe Vladimir Poutine indique “probablement” des fractures au Kremlin et des désaccords entre les hauts responsables alors que la guerre en Ukraine entre dans son 11e mois.

“Le roulement continu d’officiers supérieurs russes reflète probablement des divisions internes concernant la conduite future de la guerre par le ministère russe de la Défense”, a déclaré vendredi une mise à jour du renseignement de la Défense britannique.

Le rapport fait suite à des rumeurs selon lesquelles le lieutenant-général Yevgeniy Nikiforov est “probablement en train de prendre le commandement” du groupe des forces occidentales de la Russie.

Nikiforov était auparavant chef d’état-major du groupe des forces orientales de la Russie, ce qui signifie qu’il aurait participé à la planification et à l’exécution de la tentative désastreuse d’avancer sur Kyiv dans la phase initiale de l’invasion, selon le ministère britannique de la Défense.

XI ET POUTINE RECHERCHENT UNE PLUS GRANDE COOPÉRATION, MAIS LES ÉCHECS DE LA RUSSIE EN UKRAINE PEUVENT TENDRE LES RELATIONS, DIT UN EXPERT

Le rapport a également noté que Nikiforov serait “au moins” le quatrième commandant des groupes occidentaux depuis le début de l’invasion, remplaçant le colonel général Sergei Kuzovlev, qui n’a servi que trois mois dans son rôle.

L’échec à mettre définitivement fin au conflit a vu la Russie et l’Ukraine entrer dans le 11e mois de combats avec peu de fin en vue. La Russie a commencé à manquer de munitions, cherchant l’aide de l’Iran et de la Corée du Nord pour reconstituer les munitions de roquettes et d’artillerie avant de s’épuiser au début de 2023.

L’ARMÉE DE VOYAGEURS DE POUTINE : LA RUSSIE DÉPLOIE DES HOOLIGANS DE FOOTBALL EN UKRAINE ALORS QUE LA GUERRE SE PROLONGE

Un haut responsable militaire américain a déclaré aux journalistes plus tôt ce mois-ci que les munitions “pleinement utilisables” de la Russie “diminuent rapidement” et que cela les oblige probablement à compter sur des armes dans des “conditions dégradées”.

La Grande-Bretagne a continué de soutenir l’Ukraine avec des fournitures d’armes directes et un programme de formation visant à mieux préparer les forces de défense à protéger leur patrie.

LE LAVROV DE RUSSIE REJETTE FERMEMENT LES CONDITIONS DE ZELENSKYY POUR LA ‘FORMULE DE PAIX’

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine et Stratégie et ancienne directrice du renseignement national, a écrit dans un éditorial pour Fox News Digital que “la probabilité d’un règlement de paix reste extrêmement faible”.

“Moscou, Kyiv et Washington – les principaux acteurs de la guerre actuelle – maintiennent des positions irréconciliables tout en poursuivant des objectifs irréalisables”, a écrit Koffler.

“Poutine, malgré les revers tactiques sur le champ de bataille, insiste sur la reconnaissance par l’Occident de la Crimée, que la Russie a envahie en 2014, et de quatre autres territoires récemment annexés dans l’est de l’Ukraine, comme russes”, a-t-elle expliqué. “C’est un non-démarrage pour les États-Unis ou l’Europe, car une telle concession reviendrait à donner la victoire à Poutine.”

Cependant, elle soutient également que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy “continue de poursuivre des objectifs de guerre irréalistes”, y compris l’intégrité territoriale totale et l’indemnisation pour la destruction de la nation, ainsi que des responsables et des soldats russes clés pour faire face à un tribunal de la Cour pénale internationale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Les Russes ont une tolérance très élevée pour les pertes, ayant sacrifié plus de 20 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale”, a souligné Koffler. “A moins que Washington n’intervienne et n’oblige Zelensky à négocier pour mettre fin à cette impasse amère et dévastatrice, Poutine se battra jusqu’à la dernière position ukrainienne.”

Caitlin McFall et Liz Friden de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.