Ces derniers jours, Kiev et Moscou ont échangé des allégations selon lesquelles une attaque sous fausse bannière se profile, avec des responsables ukrainiens, dont le président Volodymyr Zelensky dans son discours nocturne mardi, affirmant que la Russie préparait le terrain pour une opération qu’elle chercherait à imputer à l’Ukraine. . Zelensky a déclaré que la Russie avait placé des explosifs autour des réacteurs nucléaires de la centrale et avait miné son bassin de refroidissement.

Moscou a nié à plusieurs reprises les attaques contre des civils ukrainiens malgré les preuves que ses forces ont bombardé des immeubles d’appartements et d’autres installations civiles et ciblé des infrastructures électriques cet hiver, ce qui a forcé les personnes éloignées de la ligne de front à se passer de chauffage crucial.

La Russie a nié avoir détruit le barrage, situé en territoire occupé par la Russie et sous le contrôle de Moscou au moment de son effondrement.

Peskov a imputé mercredi la destruction du barrage à Kiev, mais la Russie n’a pas fourni de preuves et n’a pas expliqué comment l’Ukraine aurait pu commettre un tel acte. La destruction du barrage, situé en aval de la centrale nucléaire, a provoqué une inondation catastrophique et vidé le réservoir d’eau nécessaire au refroidissement des réacteurs et du combustible nucléaire usé.