Les opérations du gazoduc Nord Stream 1 seront entravées tant que les sanctions occidentales resteront en place, selon Dmitry Peskov

Les problèmes techniques liés aux livraisons de gaz vers l’Europe via Nord Stream 1 persisteront jusqu’à ce que l’Occident lève les sanctions qu’il a imposées à la Russie concernant le conflit en cours en Ukraine, a déclaré lundi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon lui, ces restrictions entravent l’entretien du pipeline.

Le 31 août, Gazprom a complètement arrêté les livraisons de gaz via le gazoduc. Bien qu’initialement Nord Stream 1 devait reprendre le transit du gaz vendredi, Gazprom a annoncé qu’il resterait fermé indéfiniment en raison de problèmes techniques.

“Problèmes dans [gas] les livraisons sont dues aux sanctions qui ont été imposées à notre pays et à un certain nombre d’entreprises par des pays occidentaux, dont l’Allemagne et le Royaume-Uni. Il n’y a pas d’autres raisons derrière les problèmes d’approvisionnement», a noté Peskov.

Le porte-parole du Kremlin a également affirmé que ce n’est pas la faute de Gazprom si «les Européens prennent la décision absolument absurde de refuser d’entretenir leur équipement,» qu’ils sont contractuellement tenus de faire.

Peskov a souligné que toutes les opérations de Nord Stream 1 dépendent de «une pièce d’équipement qui nécessite un entretien sérieux.”

Dimanche, ses propos ont été repris par Alexander Novak, vice-Premier ministre russe, qui a reproché à l’Union européenne les problèmes qui ont empêché la reprise de l’approvisionnement en gaz via le gazoduc.

“Tout le problème réside justement dans [the EU’s] côté, parce que toutes les conditions du contrat de réparation ont été complètement violées, ainsi que les conditions d’expédition de l’équipement,” il a dit.

Vendredi, Gazprom a annulé le redémarrage de Nord Stream 1 en invoquant une fuite d’huile dans la turbine, qui a été détectée lors d’une inspection conjointe avec le fabricant Siemens Energy à la station de compression de Portovaya près de Saint-Pétersbourg. Dans le même temps, le dysfonctionnement n’a pu être corrigé qu’au Canada, qui a imposé des sanctions contre Moscou.

Malgré les problèmes de maintenance, l’Europe a accusé la Russie de militariser l’approvisionnement énergétique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, décrivant Moscou comme “pas un partenaire fiable» en matière d’approvisionnement en gaz.