Le Kremlin dit que Poutine signera des “traités” pour annexer des régions ukrainiennes

Vendredi, le président russe Vladimir Poutine va officiellement s’emparer de quatre territoires ukrainiens en signant des documents que le Kremlin appelle des “traités d’adhésion”. La cérémonie de signature, qui aura lieu vendredi au Grand Palais du Kremlin, marque la tentative de Poutine d’annexer les régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporizhzhia, même si la Russie ne contrôle totalement aucune d’entre elles, ni militairement ni politiquement.

Cette décision, au mépris des avertissements internationaux sévères, y compris du président Biden, claque potentiellement la porte à la diplomatie pour les années à venir et assure presque certainement une nouvelle escalade de la guerre en Ukraine, Kyiv insistant sur le fait qu’elle se battra pour récupérer toutes ses terres et Alliés occidentaux promettant d’envoyer plus d’armes et d’aide économique.

La récente déclaration de Poutine d’une mobilisation militaire partielle, destinée à activer des centaines de milliers de renforts à déployer en Ukraine, et le sabotage cette semaine de deux gazoducs Nord Stream en mer Baltique ont fait craindre que le dirigeant russe se prépare pour une longue conflit hybride avec l’OTAN. Les responsables russes ont également averti qu’ils pourraient utiliser une arme nucléaire pour défendre les territoires ukrainiens une fois qu’ils seront absorbés par la Russie.

La décision de Poutine, qui est une violation flagrante du droit international, isolera davantage la Russie, déclenchant de nouvelles sanctions occidentales. Mais Poutine semble néanmoins espérer qu’une guerre longue et brutale finira par ébranler le soutien occidental à l’Ukraine et réduire l’aide militaire et économique qui fournit une bouée de sauvetage à Kyiv.

Les hommes russes fuyant la mobilisation et laissant tout derrière eux

Les multiples revers russes dans la guerre ont révélé la mauvaise forme de l’armée russe et laissé le dirigeant russe plus vulnérable qu’à tout moment au pouvoir. Poutine a été critiqué de la droite par les faucons pro-guerre furieux des faux pas militaires, et de la gauche par les opposants à la guerre. Plus de 200 000 Russes ont fui le pays ces derniers jours pour échapper à la mobilisation partielle.

Selon des experts militaires, une vague de soldats russes nouvellement mobilisés arrivant déjà en Ukraine avec relativement peu de préparation ne suffira probablement pas à Moscou pour lancer des offensives dans les semaines à venir pour prendre le contrôle total des régions qu’elle annexe, mais pourrait aider la Russie à tenir son territoire pendant l’hiver.

Les dirigeants mandataires de Moscou des quatre régions partiellement occupées se sont rendus à Moscou mercredi pour la signature des traités. Le parlement russe, qui se réunit lundi et mardi, est certain d’approuver les traités, puis d’adopter des amendements à la constitution pour officialiser l’annexion, dans un processus reflétant celui de l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en 2014.

L’annexion marque peut-être le moment le plus sombre dans les relations entre la Russie et l’Occident depuis la guerre froide, alors que l’OTAN a averti jeudi que les dommages aux deux pipelines Nord Stream étaient le résultat d'”actes de sabotage délibérés, imprudents et irresponsables”.

Les référendums organisés donnent le résultat attendu alors que la Russie prépare les annexions

“En tant qu’Alliés, nous nous sommes engagés à nous préparer, à dissuader et à nous défendre contre l’utilisation coercitive de l’énergie et d’autres tactiques hybrides par des acteurs étatiques et non étatiques”, a déclaré l’OTAN dans un communiqué. « Toute attaque délibérée contre l’infrastructure critique des Alliés se heurterait à une réponse unie et déterminée.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a intensifié jeudi les accusations russes concernant le sabotage, affirmant que les dommages se sont produits dans les eaux danoises et suédoises, des pays qui, selon elle, étaient “bourrés” d’armes américaines et “sous le contrôle” de la CIA.

Les médias contrôlés par l’État russe ont diffusé des analystes et des experts disant que l’attaque ne pouvait avoir été menée que par les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Les analystes occidentaux, quant à eux, ont déclaré que le sabotage, probablement perpétré par un acteur étatique, semblait plus susceptible d’avoir été perpétré par la Russie.