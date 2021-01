MOSCOU, 24 janvier (Reuters) – La Russie est prête à entamer un dialogue avec la nouvelle administration américaine Biden dans lequel des divergences devraient être exprimées, a déclaré dimanche un porte-parole du Kremlin, ajoutant que le président Vladimir Poutine répondrait en nature à la volonté des États-Unis. parler.

Les relations entre Moscou et Washington sont au plus bas depuis la fin de la guerre froide, les deux parties étant en désaccord sur le rôle de la Russie en Ukraine et sur les allégations de son ingérence dans les élections américaines, ce qu’elle nie, entre autres.

Les États-Unis ont également appelé samedi les autorités russes à libérer les manifestants et les journalistes détenus lors des manifestations de soutien au détenu critique du Kremlin Alexei Navalny, et ont condamné ce qu’ils ont appelé les «tactiques dures» utilisées contre eux.

« Bien sûr, nous comptons sur le succès de la mise en place d’un dialogue », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité à la télévision par l’agence de presse Interfax.

«Ce sera le dialogue où, bien sûr, il faudra énoncer davantage les différences, les points de différences. Mais en même temps, un dialogue est une possibilité de trouver des noyaux rationnels, les petites parties où se situent nos relations. se rapprocher », dit-il.

« Et si l’administration américaine actuelle est prête pour une telle approche, je n’ai aucun doute que notre président répondra en nature. »

Poutine a été l’un des derniers dirigeants mondiaux à féliciter Joe Biden pour sa victoire à l’élection présidentielle américaine après le vote du 3 novembre.

L’un des problèmes brûlants à résoudre par les deux puissances nucléaires est le traité de contrôle des armements, connu sous le nom de Nouveau START, qui doit expirer le 5 février.

La Maison Blanche a déclaré la semaine dernière que Biden demanderait une prolongation de cinq ans de l’accord, tandis que le Kremlin a demandé des propositions concrètes à Washington. (Reportage de Vladimir Soldatkin)