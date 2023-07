Le Kremlin dit que Poutine a rencontré le chef de Wagner quelques jours après la mutinerie avortée

KYIV, Ukraine (AP) – Le porte-parole du Kremlin a déclaré que le président russe Vladimir Poutine avait rencontré le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin quelques jours après une rébellion de courte durée par le chef mercenaire et son armée privée.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que la réunion de trois heures avait eu lieu le 29 juin et impliquait également des commandants de la compagnie militaire fondée par Prigozhin.

Peskov a déclaré que lors de la réunion du 29 juin, Poutine avait proposé une « évaluation » des actions de Wagner sur le champ de bataille en Ukraine et « des événements du 24 juin ». Le président a également « écouté les explications des commandants et leur a proposé des options pour un emploi ultérieur et une utilisation ultérieure au combat », a déclaré le porte-parole du Kremlin.