Le Kremlin dit que l’échange de Griner doit être discuté sans publicité

MOSCOU (AP) – Le Kremlin a déclaré vendredi qu’il était prêt à parler d’un éventuel échange de prisonniers impliquant la star du basket-ball américain Brittney Griner, mais a fermement mis en garde Washington contre la divulgation de la question.

Griner, double championne olympique américaine et huit fois étoile du Phoenix Mercury de la WNBA, est détenue en Russie depuis le 17 février après que la police de l’aéroport de Moscou a déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages.

Un juge a reconnu jeudi l’athlète de 31 ans coupable de possession et de trafic de drogue et l’a condamnée à neuf ans de prison. L’affaire politiquement chargée survient au milieu de fortes tensions entre Moscou et Washington au sujet de l’action militaire de la Russie en Ukraine.

Dans un geste extraordinaire, le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu la semaine dernière avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, l’exhortant à accepter un accord en vertu duquel Griner et Paul Whelan, un Américain emprisonné en Russie pour espionnage, seraient libérés.

Lavrov et Blinken étaient tous deux au Cambodge vendredi pour une réunion de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. Blinken n’a même pas jeté un coup d’œil à son homologue russe alors qu’ils prenaient place lors d’un sommet de l’Asie de l’Est.

Lavrov a déclaré aux journalistes que Blinken n’avait pas essayé de le contacter pendant qu’ils assistaient à la réunion de l’ASEAN.

« Nous étions séparés par une seule personne à la table de discussion, mais je n’ai pas senti son désir de me rattraper. Mes boutons sont tous en place », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur la déclaration de Washington selon laquelle Blinken essaierait de boutonner Lavrov pour une interaction rapide à Phnom Penh.

Lavrov a déclaré que Moscou était “prête à discuter” d’un échange de prisonniers, mais que le sujet ne devrait être discuté que via une chaîne russo-américaine dédiée que le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine ont convenu d’établir lors de leur rencontre à Genève en juin 2021.

“Si les Américains essaient à nouveau de s’engager dans la diplomatie publique et font des déclarations fortes sur leur intention de prendre certaines mesures, c’est leur affaire, je dirais même leur problème”, a déclaré Lavrov. “Les Américains ont souvent du mal à respecter les accords sur le travail calme et professionnel.”

À Moscou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a fait la même remarque plus durement, déclarant que « les États-Unis ont déjà commis des erreurs en essayant de résoudre de tels problèmes par la ‘diplomatie du microphone’. Ils ne sont pas résolus de cette façon.

Lui aussi a souligné que toute discussion sur un éventuel échange devrait se tenir via les canaux confidentiels précédemment établis sur lesquels Poutine et Biden se sont mis d’accord lors du sommet de l’année dernière.

“De tels mécanismes existent, mais ils seront mis en doute si la discussion se poursuit dans le domaine public”, a déclaré Peskov. Il a déclaré: “Si nous discutons des nuances liées à la question des échanges via les médias, aucun échange n’aura jamais lieu.”

Des personnes familières avec la proposition américaine ont déclaré qu’elle envisageait d’échanger Griner et Whelan contre un trafiquant d’armes russe notoire, Viktor Bout. Il purge une peine de 25 ans aux États-Unis après avoir été reconnu coupable de complot en vue de tuer des citoyens américains et d’aide à une organisation terroriste.

L’appel entre Blinken et Lavrov a marqué le contact connu au plus haut niveau entre Washington et Moscou depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine il y a plus de cinq mois, soulignant la pression publique à laquelle la Maison Blanche a dû faire face pour faire libérer Griner.

Griner a été arrêtée alors qu’elle revenait jouer pour une équipe en Russie, où elle a concouru depuis 2014. Blinken a déclaré vendredi que sa condamnation et sa peine “aggravent l’injustice qui lui a été faite”.

“Cela met en lumière notre préoccupation très importante concernant le système juridique russe et l’utilisation par le gouvernement russe des détentions injustifiées pour faire avancer son propre programme en utilisant des individus comme des pions politiques”, a-t-il déclaré.

Jeudi, Biden a dénoncé le verdict et la peine du juge russe comme “inacceptables” et a déclaré qu’il continuerait à travailler pour ramener Griner et Whelan à la maison.

David Rising à Phnom Penh, Cambodge a contribué à ce rapport.

Vladimir Isachenkov, Associated Press