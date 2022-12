Le Kremlin dit que Biden et Zelensky refusent d’entendre “les préoccupations de la Russie”

La Russie accuse l’Ukraine et les États-Unis de ne pas entendre ses préoccupations.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été accueilli en héros lorsqu’il a atterri aux États-Unis où son président a engagé près de 1,8 milliard de dollars en fournitures militaires.

Les responsables russes ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’excluaient pas des pourparlers avec l’Ukraine.

La Russie a accusé jeudi l’Ukraine et les États-Unis de faire la sourde oreille à ses inquiétudes après la visite historique du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington.

Mercredi, Zelensky a été accueilli en héros lors d’un voyage éclair au cours duquel le président américain Joe Biden a engagé près de 1,8 milliard de dollars de fournitures militaires, dont, pour la première fois, le système de défense antimissile Patriot.

“Nous pouvons dire avec regret que jusqu’à présent, ni le président Biden ni le président Zelensky n’ont prononcé ne serait-ce que quelques mots qui pourraient être perçus comme une volonté potentielle d’écouter les préoccupations de la Russie”, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Au cours des derniers mois, des responsables à Moscou ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils n’excluaient pas des pourparlers avec l’Ukraine.

Ils ont imputé la fermeture des voies diplomatiques à Zelensky, qui a déclaré qu’il ne négocierait pas tant que le président Vladimir Poutine serait au pouvoir.

Peskov a ajouté :

Pas un seul mot n’a été entendu mettant en garde Zelensky contre la poursuite des bombardements d’immeubles résidentiels dans les villes et villages du Donbass et il n’y a pas eu de véritables appels à la paix. Cela suggère que les États-Unis poursuivent leur ligne de facto en menant une guerre indirecte avec la Russie jusqu’au dernier Ukrainien.

La visite éclair de Zelensky est intervenue quelques heures après que Poutine a déclaré que Moscou continuerait l’année prochaine à développer son potentiel militaire et la préparation au combat de ses forces nucléaires.

Le dirigeant russe a décrit le conflit en Ukraine comme une “tragédie partagée”, mais a imputé le déclenchement des hostilités à l’Ukraine et à ses alliés, et non à Moscou.

Le Choïgou russe en première ligne

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a quant à lui rendu visite aux troupes “sur la ligne de front” de l’offensive ukrainienne de Moscou, avec des images montrant Choïgou inspectant des casernes et traversant des tranchées.

Le ministère n’a pas précisé où ni quand l’inspection a eu lieu.

L’Ukraine craint une attaque croissante de missiles et a fait face à une multitude d’attaques de drones, dont beaucoup ont été achetés par la Russie à l’Iran, alors que Moscou martèle des centrales électriques et d’autres infrastructures civiles alors que le pays frissonne dans le froid hivernal.

Zelensky s’est envolé en secret pour les États-Unis juste après une visite risquée sur la ligne de front à Bakhmut, où les troupes ukrainiennes et russes ont toutes deux subi de lourds tributs au cours des deux derniers mois.

Il portait ses treillis militaires verts de marque alors qu’il s’entretenait avec Biden à la Maison Blanche et s’adressait aux législateurs.

Il a remercié à plusieurs reprises les États-Unis pour leur soutien et a remis au Congrès un drapeau ukrainien fraîchement sorti du champ de bataille.

« Contre toute attente et scénarios catastrophiques », a déclaré Zelensky dans un discours qui a suscité une ovation debout, « l’Ukraine est vivante et dynamique ».

“Votre argent n’est pas de la charité”, a-t-il ajouté.

“C’est un investissement dans la sécurité et la démocratie mondiales que nous gérons de la manière la plus responsable.”

Dans la région sud entourant la ville récemment reprise de Kherson – qui a été bombardée de manière persistante par les forces russes – des responsables ont déclaré avoir découvert une tombe avec six personnes montrant des “signes de torture” près d’une maison privée.

Dans l’est de l’Ukraine, un journaliste de l’AFP s’est rendu dans le village de première ligne de Bogorodychne, d’où les Russes avaient été chassés.

Sa population d’avant-conflit d’environ 1 000 personnes avait été réduite à Yuri Ponomarenko, 54 ans, qui est revenu il y a plusieurs semaines, et “une mère et son fils qui ne sont jamais partis”, a-t-il dit.

“J’ai senti que je devais revenir, je devais juste le faire”, a déclaré Ponomarenko, qui a bravé les mines terrestres pour rentrer chez lui.

Des débris et des voitures accidentées jonchaient le village pillé, et le silence n’était rompu que par des chats qui miaulaient.

Un allié de Poutine blessé

Par ailleurs, l’ancien chef de l’agence spatiale russe, Dmitri Rogozine, a déclaré jeudi qu’il avait été blessé par un bombardement à Donetsk, une ville sous contrôle russe dans l’est de l’Ukraine, et qu’il aurait besoin d’une intervention chirurgicale.

La Russie a diffusé des images de l’hôtel et du restaurant fortement endommagés, avec des parties du toit détruites et des débris éparpillés dans les chambres et à l’extérieur dans le jardin.

Rogozine est un ardent partisan de l’offensive de février du président Vladimir Poutine en Ukraine et dirige une équipe de conseillers militaires auprès des forces pro-russes combattant aux côtés des troupes de Moscou.

“Malheureusement, … certaines zones sont encore dangereuses … mais cela ne signifie pas que cela devrait empêcher les responsables d’exercer leurs fonctions”, a déclaré Peskov en réponse à l’incident.

Le chef adjoint de la présidence, Kyrylo Timochenko, a annoncé plus tôt jeudi qu’un civil ukrainien avait été confirmé tué dans des attaques russes la veille et 14 blessés – dont six blessés dans la région de Kherson.