Le Kremlin dit pas de paix pour l’Ukraine d’ici Noël (ou du Nouvel An)

Commentez cette histoire Commentaire

Le retrait des troupes russes d’Ukraine d’ici la fin de l’année est “hors de question”, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que tout accord de paix avec Kiev était “impossible”. Lors d’un briefing avec des journalistes, Peskov a déclaré que Kiev devait tenir compte des “nouvelles réalités” apparues depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, notamment l’annexion illégale par Moscou de quatre régions de l’est et du sud de l’Ukraine.

« Sans tenir compte de ces réalités, tout progrès est impossible », a déclaré Peskov.

Peskov a lancé son appel à une confrontation avec la réalité à Kiev alors même que Moscou insiste toujours pour qualifier sa guerre de près de 10 mois d'”opération militaire spéciale” et que les forces russes ne contrôlent pleinement aucune des quatre régions ukrainiennes – Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhzhia — dont le président Vladimir Poutine prétend s’être emparés.

Répondant aux questions des journalistes sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky décrivant «trois étapes pour parvenir à la paix» – qui incluaient la fourniture par l’Occident de plus d’armes à Kiev et l’organisation d’un sommet mondial pour la paix – Peskov les a appelés «trois étapes pour la poursuite des activités de combat».

À l’approche de la fin de l’année, les vacances en temps de guerre commencent à être bien sombres pour de nombreux Russes, à qui les autorités ont demandé d’organiser des célébrations “modestes” par respect pour les soldats combattant sur le front.

Ils ont survécu à l’occupation russe, puis ont été touchés par des explosifs laissés sur place

Le Kremlin a également annoncé lundi que pour la première fois depuis une décennie, Poutine ne tiendrait pas sa conférence de presse marathon de fin d’année.

Cette décision rompt avec une tradition annuelle qui a commencé dans les premières années de la présidence de Poutine, et l’annulation, qui était largement attendue, était la dernière indication que l’homme fort de la Russie s’éloigne de plus en plus.

L’événement est très attendu par la presse russe et est connu pour s’étaler sur plusieurs heures. Ces dernières années, c’est devenu un spectacle étrange, souvent flagorneur, avec quelques questions plus rigoureuses. C’est l’une des rares occasions où des journalistes extérieurs au Kremlin, y compris des journalistes étrangers, peuvent poser des questions directes à Poutine.

La longue session donne généralement au Kremlin une chance de présenter Poutine comme transparent, responsable et plus accessible que ses homologues occidentaux. En fait, la fréquentation est soigneusement contrôlée et Poutine a supervisé une répression de plus en plus dure des médias russes indépendants.

Bien que Peskov n’ait pas donné les raisons de l’annulation, l’annonce fait suite aux pertes sur le champ de bataille de la Russie en Ukraine et à la montée des tensions intérieures après le lancement d’une campagne de mobilisation militaire en septembre et qui a conduit des centaines de milliers d’hommes en âge de combattre à fuir le pays.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré mardi que la décision de Poutine de ne pas tenir la conférence de presse était “probablement due aux inquiétudes croissantes concernant la prévalence du sentiment anti-guerre en Russie” et à la crainte que l’événement “pourrait être détourné par une discussion non autorisée sur l’opération militaire spéciale”.

Pendant ce temps, des dizaines de pays ont promis mardi plus d’un milliard de dollars d’aide supplémentaire à l’Ukraine lors d’une conférence à Paris, offrant un soutien à court terme au réseau énergétique ukrainien et à d’autres infrastructures civiles, alors que le pays fait face à un hiver difficile.

La conférence, qui a réuni des représentants de 24 organisations internationales et de 46 pays, fait suite à deux mois d’attaques soutenues de missiles et de drones russes qui ont décimé les infrastructures critiques de l’Ukraine, perturbant l’électricité, l’eau et le chauffage à l’approche de l’hiver.

Les revendications féroces sur la Crimée mettent en évidence les faibles chances d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine

Plus de 440 millions de dollars de l’aide totale promise devrait être dirigé vers le réseau énergétique de l’Ukraine.

Les responsables français ont déclaré que le montant total augmenterait probablement, car des millions de dollars promis étaient toujours alloués. Dans une allocution vidéo plus tôt mardi, Zelensky a exhorté la communauté internationale à aider à réparer les systèmes énergétiques de son pays, et il a appelé à une aide d’au moins 850 millions de dollars.

Les pays donateurs ont également promis au moins 67 millions de dollars pour les secteurs ukrainiens de l’eau et de l’alimentation, 18 millions de dollars pour la santé et 23 millions de dollars pour les réseaux de transport.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a assisté à la conférence de mardi, a promis un soutien pratique. Les 27 pays de l’Union européenne, a-t-elle dit, “s’efforcent d’augmenter la quantité d’électricité que nous pouvons échanger entre l’Ukraine, la Moldavie et le reste de l’Europe”.

Von der Leyen a ajouté : “Nous devons maintenir le fonctionnement du réseau ukrainien, malgré les bombes russes”.

Le sous-secrétaire américain à l’Énergie, David Turk, qui représentait l’administration Biden à la conférence de Paris, l’a qualifié de «succès», soulignant la présence de pays comme l’Inde et l’Indonésie.

“L’espoir serait que des pays, de nombreux pays à travers le monde, pas seulement en Europe, interviennent vraiment et aident le peuple ukrainien”, a déclaré Turk dans une interview. “Et je pense que nous avons fait des progrès sur ce front lors de cette réunion.”

Turk a déclaré qu’une partie de la contribution américaine plus large qui a été discutée à Paris était une cargaison d’équipements électriques qui était déjà en route vers l’Ukraine avec un transfert attendu en Pologne, dans le cadre des efforts de l’administration Biden pour aider à reconstruire le réseau ukrainien en ruine. D’autres livraisons sont attendues prochainement, et certains des articles envoyés pourraient être déployés immédiatement par les Ukrainiens, a déclaré Turk.

Les promesses faites mardi sont des contributions “mobilisables immédiatement, d’ici les mois d’hiver”, a déclaré la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna lors d’une conférence de presse.

Les pays participants, principalement occidentaux, comprenaient également un certain nombre de nations asiatiques, qui, selon le président français Emmanuel Macron, ont fourni “une preuve tangible que l’Ukraine n’est pas seule”.

La Russie envoie des soldats à la guerre mais ignore les traumatismes mentaux qu’ils ramènent à la maison

Macron a été critiqué pour ses efforts diplomatiques avec Poutine, qui ont peu donné et n’ont pas réussi à empêcher l’invasion de la Russie en février. Plus récemment, Macron a été critiqué pour avoir déclaré qu’à la fin de la guerre, la Russie devrait recevoir des garanties de sécurité.

S’exprimant à Paris mardi, Macron a réitéré ses assurances préalables que lui et d’autres nations occidentales ne feraient pas pression sur l’Ukraine pour qu’elle conclue un accord de paix ou une cession de territoire. “C’est à l’Ukraine, victime de cette agression, de décider des conditions d’une paix juste et durable”, a déclaré Macron.