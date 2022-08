Le Kremlin dénonce l’appel de l’Ukraine à l’interdiction de voyager pour les Russes

“La seule attitude possible que nous puissions avoir est extrêmement négative”, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, aux journalistes, après que Zelensky a déclaré au Washington Post que tous les Russes, y compris les touristes, les chefs d’entreprise, les étudiants et autres, devraient se voir refuser les visas pour voyager en Occident.

La Finlande, l’Estonie et la Lettonie ont soit exprimé leur inquiétude au sujet des touristes russes voyageant en Europe pendant la guerre brutale de la Russie, soit ont cessé de délivrer des visas. Les dirigeants des pays de l’Union européenne devraient discuter de la question plus tard ce mois-ci, évoquant la perspective d’une sanction qui nuirait aux membres de la classe moyenne russe, qui aiment passer des vacances en France, en Italie et en Espagne et envoyer leurs enfants au sommet. universités à l’étranger.

« En fait, c’est une déclaration qui parle d’elle-même. Bien sûr, très probablement, leur pensée irrationnelle a dépassé les limites dans ce cas », a déclaré Peskov. Il a réitéré la ligne du Kremlin sur les sanctions – qu’elles blessent les pays occidentaux, en particulier l’Europe, plus que la Russie, alors que la Russie cherche à élargir les fissures entre les États-Unis et l’Europe sur les sanctions.

Les personnes nommées par la Russie ont déclaré qu’elles pourraient organiser des votes d’annexion le mois prochain dans les parties occupées de l’est et du sud de l’Ukraine – dans les régions de Kherson et de Zaporizhzhia – dans le but de légitimer l’occupation russe des zones. Les plans sont une reprise du livre de jeu de la Russie en 2014, lorsque des référendums ont eu lieu en Crimée et dans deux «républiques» séparatistes autoproclamées dans l’est de l’Ukraine. Les votes n’ont pas été acceptés par la communauté internationale, mais la Russie les a utilisés pour consolider son emprise sur les régions, annexant par la suite la Crimée et, juste avant l’invasion du 24 février, reconnaissant les deux républiques pro-Moscou comme indépendantes.