Des policiers arrêtent un participant à un rassemblement non autorisé de soutien au militant de l’opposition russe Alexei Navalny à Omsk – Yevgeny Sofiychuk / TASS

La Russie a ouvert des poursuites pénales qui pourraient voir des manifestants emprisonnés pendant des années après que des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue ce week-end pour exiger la libération du chef de l’opposition Alexei Navalny.

La répression est intervenue alors que les partisans de M. Navalny, qui fait face à plus d’une décennie derrière les barreaux pour des accusations considérées comme politiquement motivées, ont défié le Kremlin en appelant à de nouveaux rassemblements.

Plus de 3000 personnes ont été arrêtées dans tout le pays samedi, un record pour les manifestations russes, lors des plus grandes manifestations que le pays ait connues depuis des années.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils ouvraient des enquêtes criminelles sur le hooliganisme et la violence contre la police, ce qui pourrait voir certains de ceux qui ont assisté aux rassemblements condamnés à cinq ans de prison.

La police a déclaré que 4000 personnes se sont déplacées samedi à Moscou, mais les observateurs et les médias ont estimé ce chiffre à des dizaines de milliers.

Plus de 10000 sont descendus dans les rues de Saint-Pétersbourg et des manifestations ont eu lieu dans des dizaines d’autres villes du pays, y compris à Yakoutsk, en Sibérie, où les températures ont atteint -50 ° C.

Les rassemblements ont été convoqués par M. Navalny, le principal critique russe du président Vladimir Poutine, après avoir été arrêté à son retour à Moscou après des mois en Allemagne, se remettant d’un empoisonnement qui, selon lui, avait été orchestré par l’État.

Des manifestants affrontent la police anti-émeute lors d’un rassemblement non autorisé en faveur du militant de l’opposition russe Alexei Navalny à Moscou – Mikhail Tereshchenko / TASS

La police anti-émeute a chargé des manifestants sur la place Pouchkine, dans le centre de Moscou, en utilisant des matraques sur la foule.

Plusieurs manifestants ensanglantés ont été traînés hors de la place, tandis que les autorités de Moscou ont rapporté qu’une trentaine de personnes avaient été transportées à l’hôpital, blessées par les manifestations.

Les enquêteurs ont déclaré qu’ils examinaient «une grande quantité de photos et de vidéos» montrant la violence contre la police par les manifestants. Un clip largement partagé montrait des officiers bombardés par des boules de neige, tandis que des manifestants attaquaient ce qui semblait être une voiture du FSB dans une autre vidéo.

À Saint-Pétersbourg, cependant, les procureurs ont déclaré qu’ils examineraient les violations de la police après qu’une vidéo montre des agents poussant et frappant une femme d’âge moyen.

L’histoire continue

L’hôpital où elle a été emmenée a déclaré que la femme était dans un «état grave» avec une blessure à la tête.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont condamné la réponse de la police russe, tandis que Josep Borrell, le chef de la politique étrangère de l’UE, a déclaré que le bloc discuterait des «prochaines étapes» lundi.

Le président polonais Andrzej Duda a déclaré au Financial Times qu’il soutenait de nouvelles sanctions.

Moscou a quant à lui déclaré qu’il convoquerait des représentants de l’ambassade américaine pour avoir prétendument fait la promotion des manifestations avec un avertissement de sécurité sur son site Web.

Des agents de la police anti-émeute arrêtent un participant à un rassemblement non autorisé de soutien au militant de l’opposition russe Alexei Navalny à Saint-Pétersbourg – Alexander Demianchuk / TASS

Le Kremlin, qui a constamment cherché à minimiser l’importance politique de M. Navalny, a déclaré dimanche que «peu de gens» étaient venus aux manifestations par rapport aux «nombreux» qui avaient voté pour M. Poutine.

« Si vous comparez les chiffres, vous comprendrez à quel point ces personnes sont peu nombreuses », a déclaré le porte-parole de M. Poutine, Dmitri Peskov.

Leonid Volkov, qui dirige le réseau de bureaux de M. Navalny à travers la Russie, a annoncé de nouvelles manifestations de masse ce week-end et a appelé à une plus grande participation. «Quiconque ne sort pas est considéré (par Peskov) comme pro Poutine!» il a écrit sur Twitter.

M. Navalny et ses partisans affirment que son empoisonnement a été commis par le FSB sur ordre de M. Poutine, une accusation que le Kremlin nie.

Plusieurs tests de laboratoire en Europe ont montré que le chef de l’opposition avait été empoisonné avec un produit chimique du même groupe Novichok utilisé contre l’ancien agent russe Sergei Skripal à Salisbury.

M. Poutine a nié que l’État russe était à l’origine de l’attaque contre M. Navalny, malgré une piqûre du chef de l’opposition l’année dernière dans laquelle un agent du FSB avait apparemment confirmé les détails de l’opération lors d’un appel téléphonique enregistré.

Alors que beaucoup lors des rassemblements de samedi étaient des partisans de M. Navalny, certains ont déclaré qu’ils avaient des sentiments mitigés à propos du chef de l’opposition, mais ont été attirés dans la rue en raison de la colère plus large suscitée par le règne de 20 ans de M. Poutine.