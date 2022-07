Le Kremlin commente le camouflet aux échecs du champion norvégien

Magnus Carlsen a confirmé mercredi qu’il ne défendrait pas son titre l’an prochain face au Russe Ian Nepomniachtchi.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est dit déçu par la décision de l’icône des échecs norvégien Magnus Carlsen de ne pas défendre son titre mondial contre le Russe Ian Nepomniachtchi.

Le quintuple champion Carlsen a annoncé mercredi qu’il ne concourrait pas contre le challenger Nepomniachtchi pour le titre mondial l’année prochaine.

Expliquant la décision, le Norvégien a déclaré qu’il était “pas motivé” pour jouer un autre match pour le titre mondial, après avoir précédemment appelé à des changements de format.

Nepomniachtchi avait gagné le droit d’affronter Carlsen en remportant le tournoi des candidats FIDE lors d’une compétition sous statut neutre à Madrid au début du mois.

Il va maintenant disputer le titre mondial contre le Chinois Ding Liren, qui était le finaliste de l’événement.

Réagissant à la nouvelle, le porte-parole présidentiel russe Peskov – qui est également président du conseil d’administration de la Fédération russe des échecs – a exprimé sa déception.

« Bien sûr, nous sommes désolés. Cela ne semble pas bon sur Carlsen. Nous soutiendrons toujours Ian et attendrons la couronne en Russie », a déclaré le responsable du Kremlin, selon TASS.

Nepomniachtchi, 32 ans, a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par les médias russes pour son point de vue sur la situation.

Par coïncidence, le Russe affrontait Carlsen lors d’un tournoi rapide et blitz en Croatie mercredi, où la paire a fait match nul pour la première fois.

Ailleurs, le chef de la FIDE, Arkady Dvorkovich, a déclaré qu’il respectait la décision de Carlsen et qu’aucune sanction ne serait imposée.

« J’ai respectueusement accepté (la décision de Carlsen). Il n’y a pas de sanctions et il ne peut y en avoir, car aucune règle n’a été violée. Dvorkovich a déclaré à RIA Novosti.

Surnommé ‘Nepo’, le grand maître russe Nepomniachtchi a disputé le dernier match de championnat du monde contre Carlsen en décembre 2021 mais a été confortablement battu par le Norvégien.

Carlsen est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs d’échecs de tous les temps. Il a remporté le titre mondial pour la première fois en 2013 et l’a défendu à quatre reprises.

Il a été poussé jusqu’au bout par le Russe Sergey Karjakin à New York en 2016 avant de l’emporter dans une série de bris d’égalité rapides.

Karjakin se retrouve actuellement banni par la FIDE pour son soutien public au président russe Vladimir Poutine et à l’opération militaire en Ukraine.

Avant le championnat du monde de l’année prochaine, Carlsen avait souhaité un changement par rapport au format de match classique et favorisé un type de compétition accélérée.

Le Norvégien avait reçu la date limite du 20 juillet – Journée internationale des échecs – de la FIDE pour confirmer sa participation.

Annonçant sa décision, Carlsen a souligné qu’il ne se retirait pas du jeu.

“Je sens simplement que je n’ai pas grand-chose à gagner” a déclaré le joueur de 31 ans.

“Je n’aime pas particulièrement ça, et même si je suis sûr qu’un match serait intéressant pour des raisons historiques et tout ça, je n’ai aucune envie de jouer et je ne jouerai tout simplement pas le match.

“Je ne me retire pas des échecs, je vais toujours être un joueur actif” il ajouta.

« J’ai beaucoup d’échecs à venir. J’aime beaucoup jouer aux tournois. Évidemment, je les apprécie beaucoup plus que le championnat du monde, et franchement, je ne me vois pas arrêter de sitôt en tant que joueur d’échecs.

Nepomniachtchi tentera de devenir le premier champion du monde FIDE russe depuis Vladimir Kramnik en 2006.

