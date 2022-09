Le Kremlin commente la victoire de Truss

Moscou est sceptique quant à la capacité du nouveau Premier ministre britannique à améliorer les relations, a déclaré Dmitri Peskov

La Russie ne s’attend pas à ce que ses relations avec le Royaume-Uni s’améliorent après l’élection de Liz Truss pour devenir le nouveau Premier ministre britannique, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

“Pour être honnête, à en juger par les déclarations de Mme Truss sur notre pays lorsqu’elle était ministre des Affaires étrangères et qu’elle était [a PM] candidat, on peut supposer avec un haut degré de confiance qu’aucun changement pour le mieux ne peut être attendu“, a-t-il déclaré aux journalistes.

Peskov a également refusé de dire si Vladimir Poutine avait l’intention de féliciter Truss pour sa victoire, affirmant qu’il valait mieux demander au président russe lui-même.

Lundi, Liz Truss a été élue à la tête du Parti conservateur et est devenue la prochaine Premier ministre du Royaume-Uni après une course de deux mois contre un certain nombre de candidats, dont l’ancien ministre des Finances Rishi Sunak. Truss a gagné par une marge de 57,4 % à 42,6 %. Sa victoire n’est pas une surprise car de récents sondages ont montré qu’elle bénéficiait d’un soutien écrasant parmi les membres conservateurs.

En tant que ministre des Affaires étrangères, Truss a été belliciste envers la Russie, condamnant fermement Moscou pour son offensive militaire en Ukraine. Au cours de sa campagne à la direction des conservateurs, elle a affirmé qu’elle avait «s’est levé pour [Russian President] Vladimir Poutine en ciblant la Russie avec les sanctions les plus sévères que son régime ait jamais vues.”

Fin août, un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office, dont le ministère Truss était à la tête, a également laissé entendre que la Russie «n’a aucun droit moral« d’assister au sommet du G20 à Bali prévu en novembre en raison de son «agression en Ukraine.”

Liz Truss commencera officiellement son nouveau travail après que le Premier ministre sortant, Boris Johnson, ait rendu visite à la reine Elizabeth pour présenter sa démission mardi. Johnson démissionne à la suite d’une série de scandales très médiatisés et d’une vague de démissions de hauts responsables du cabinet.