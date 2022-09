Le Kremlin commente la réticence de Biden à mettre la Russie sur liste noire

Il est ahurissant que la question de la désignation de Moscou comme État parrain du terrorisme soit même à l’ordre du jour, a déclaré Dmitri Peskov

Moscou salue l’opposition du président américain Joe Biden à la désignation de la Russie comme Etat sponsor du terrorisme, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

“Bien sûr, c’est une bonne chose que le président américain ait dit “non“”, a déclaré Peskov au média commercial RBK, faisant référence à la réponse de Biden à une question qui lui avait été posée lors d’un entretien avec des journalistes à la Maison Blanche pour savoir s’il pensait que la Russie devrait être qualifiée d’État parrainant le terrorisme.

“Le fait même que cette question ait été posée est horrible“, a-t-il déclaré, ajoutant que l’existence d’un tel problème est”très difficile de se faire une idée.”

Le responsable a toutefois averti qu’une telle déclaration du dirigeant américain ne pouvait pas être considérée comme un signal indiquant que Washington adoptait une position plus douce à l’égard de la Russie au milieu du conflit en cours en Ukraine. Il ne lierait pas non plus la déclaration de Biden à la récente visite d’inspecteurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique de l’ONU à la centrale nucléaire de Zaporozhye sous contrôle russe.

Deux sénateurs américains – Richard Blumenthal (D-CT) et Lindsey Graham (R-SC) – avaient précédemment exhorté Biden à approuver une telle décision afin d’accroître la pression sur Moscou.

Ce statut impliquerait, entre autres, certains contrôles sur les exportations de biens à double usage et un certain nombre de restrictions financières. Seuls quatre pays sont actuellement désignés comme États parrains du terrorisme : la Corée du Nord, l’Iran, Cuba et la Syrie.

Moscou a averti qu’une telle mesure marquerait «un point de non retour» dans les relations entre les deux pays. En août, Aleksandr Darichev, le chef du département nord-américain du ministère russe des Affaires étrangères, a signalé que l’étiquette impliquerait “les dommages collatéraux les plus graves pour les relations bilatérales, jusqu’à la dégradation de leur niveau, voire la rupture de tous les liens.”

Le département d’État américain est également apparemment contre l’idée. En août, Politico a rapporté que l’agence s’était discrètement approchée des bureaux du Congrès, avertissant que la désignation pourrait faire dérailler l’accord céréalier ukrainien et avoir un impact sur les liens économiques restants de Washington avec Moscou.